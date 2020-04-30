Governo do ES autoriza início das obras do Portal do Príncipe

Governo divulga imagens do novo projeto do Portal do Príncipe Crédito: Divulgação

Acompanhado do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, Casagrande disse que a empresa tem 90 dias para elaborar o projeto executivo e iniciar a operação. O empreendimento terá custo total de R$ 42.688.800. A previsão é de que o trabalho seja concluído em 15 meses, além do prazo de três meses para conclusão do projeto executivo.

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Essa obra é importante para a região metropolitana e para o momento que estamos vivendo. É bom gerar emprego e renda, preparando a infraestrutura do Estado. Vamos ter que conviver com essa pandemia. Isso exige dar sequência às ações, mas com todo o cuidado que devemos ter, disse o governador.

Governo divulga imagens do novo projeto do Portal do Príncipe Crédito: Divulgação

De acordo com o anteprojeto apresentado pelo Governo no mês de dezembro do ano passado, novas vias e mudanças no tráfego vão alterar o fluxo de veículos na região. Uma das principais é a criação de uma via após a descida da Segunda Ponte que vai possibilitar o retorno mais rápido de veículos que queiram seguir para os bairros Mário Cypreste e Santo Antônio, assim como os ônibus que chegam pela Segunda Ponte e precisam entrar na rodoviária.

Atualmente, para fazer esse trajeto, tanto os carros quanto os ônibus precisam atravessar todo o trecho em frente a Rodoviária, passando pelo viaduto Gilson Félix, a avenida Alexandre Buaiz, até a Ponte Seca, para aí sim fazer o retorno e seguir em direção aos bairros próximos e ao terminal rodoviário.