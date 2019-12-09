Portal do Príncipe: novas vias e retornos para quem chega a Vitória

Governo divulga imagens do novo projeto do Portal do Príncipe Crédito: Divulgação

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (9) o edital de licitação para o Portal do Príncipe , que promete melhorar um dos maiores gargalos da mobilidade urbana da Grande Vitória: a chegada à Capital pela Segunda Ponte e Cinco Pontes. A obra ainda não tem data de início, mas deve durar 18 meses. De acordo com o anteprojeto do governo, novas vias e mudanças no tráfego vão alterar o fluxo de veículos na região. Uma das principais é a criação de uma via após a descida da Segunda Ponte que vai possibilitar o retorno mais rápido de veículos que queiram seguir para os bairros Mário Cypreste e Santo Antônio, assim como os ônibus que chegam pela Segunda Ponte e precisam entrar na rodoviária.

Atualmente, para fazer esse trajeto, tanto os carros quanto os ônibus precisam atravessar todo o trecho em frente a Rodoviária, passando pelo viaduto Gilson Félix, a avenida Alexandre Buaiz, até a Ponte Seca, para aí sim, fazer o retorno e seguir em direção aos bairros próximos e ao terminal rodoviário.

Segundo o anteprojeto publicado junto no edital, a Ponte Seca deixa de ser utilizada para a passagem de veículos, e três novas vias serão criadas para facilitar esse retorno, tanto para quem chega pela Segunda ou Cinco Pontes: uma via à esquerda logo após a descida da Segunda Ponte; outra via na antiga rua Beresford Martins Moreira, que depois das intervenções terá fluxo no sentido contrário; e a última no terreno em frente à rodoviária, que fará a ligação para as vias arteriais que seguem em direção à Segunda Ponte.

RETORNO ATUALMENTE:

Quem chega pela Segunda Ponte:

- Descida Segunda Ponte > Viaduto Gilson Félix > Avenida Alexandre Buaiz > Ponte Seca > Avenida Nair Azevedo Silva

Quem chega pelas Cinco Pontes:

- Chegada pelas Cinco Pontes > Avenida Alexandre Buaiz > Ponte Seca > Avenida Nair Azevedo Silva

RETORNO APÓS MUDANÇAS:

Quem chega pela Segunda Ponte:

- Descida Segunda Ponte > nova via criada à esquerda > Avenida Nair Azevedo Silva

Quem chega pelas Cinco Pontes:

- Chegada pelas Cinco Pontes > Avenida Alexandre Buaiz > Rua Beresford Martins Moreira > Ligação com a Nair Azevedo Silva

BAIA DE ÔNIBUS NA AV GETÚLIO VARGAS

Outra mudança importante que visa dar vazão às novas pistas e ao alargamento das já existentes no trecho do Portal do Príncipe, é a criação de uma baia para ônibus na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Palácio Anchieta. Para isso, uma parte da área do Porto de Vitória será cedido pela Codesa. Com isso, os coletivos terão um recuo e não precisarão ocupar uma das faixas de rolamento para o embarque e desembarque de passageiros.

LICITAÇÃO E OBRA

O edital do Portal do Príncipe foi publicado nesta segunda-feira (9). O prazo para as empresas interessadas entregarem a documentação e propostas se encerra no dia 10/01/2020 às 14h. A abertura das propostas acontece no mesmo dia, às 14h30.

As obras serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Assim, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora do processo licitatório irá desenvolver os projetos e executar a obra. Para o Portal do Príncipe, o valor estimado é de R$ 54 milhões e, de acordo com o edital, as despesas para atendar a licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, previsto no orçamento do Estado para 2019. O prazo é de 18 meses, contados a partir da ordem de serviço.