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Custo de R$ 54 milhões

Com novo projeto, governo do ES lança edital para o Portal do Príncipe

A previsão é de que a empresa que vencer o edital do governo do Estado entregue a obra em até 18 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 13:59

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 13:59

Governo divulga imagens do novo projeto do Portal do Príncipe Crédito: Divulgação
Na próxima segunda-feira (9), o governo do Estado vai lançar o edital para contratação das obras do Portal do Príncipe, em Vitória.  Com um investimento previsto de R$ 54 milhões, a previsão é de que, em um prazo de 18 meses, a partir da data da ordem de serviço, quem acessar Vitória via Segunda ou Cinco Pontes terá acesso a uma área totalmente reformulada na região da Ilha do Príncipe e Vila Rubim.

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De acordo com o governo, as obras do Portal do Príncipe serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Dessa forma, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora do processo de licitação irá desenvolver os projetos e executar a obra.  O edital será disponibilizado no Diário Oficial do Estado e no site da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), pasta responsável pelo projeto, a partir de segunda-feira (9).
"Além da implantação e alargamento de vias, teremos toda uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação; implantação de praças, quadras poliesportivas; parquinho; academia ao ar livre, etc. Também teremos melhorias nos acessos e saídas do porto, permitindo que ele opere 24 horas por dia, comenta o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

PORTAL DO PRÍNCIPE NÃO SAI DO PAPEL HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

O projeto do Complexo Viário Portal do Príncipe já se arrasta por uma década. O governo começou a articular a execução das obras em 2008. Porém, por falta de recursos, ele não saiu do papel. 
Apenas em novembro de 2013 foi lançada a primeira etapa do projeto. A obra estava orçada em R$ 27,9 milhões (corrigidos pelo IPCA). Inicialmente, as obras deveriam começar em janeiro de 2014 e ser entregues até o final de 2015.
Mas, para realizar a obra, seria preciso primeiro demolir 14 imóveis da região entre a Ilha do Príncipe e Vila Rubim. A última demolição na região ocorreu em 2015 e, desde então, o projeto ficou parado.

PROJETO SOFREU ALTERAÇÕES

O projeto do Portal do Príncipe divulgado pelo governo do Estado em 2013 (foto abaixo) incluía um viaduto, com extensão de 274 metros, saindo do Porto de Vitória e passando por cima da Avenida Elias Miguel, desembocando nas Cinco Pontes e na Segunda Ponte  para passagem de caminhões e carretas. Além disso, haveria a ampliação da Avenida Elias Miguel, implantação de vias para ônibus, drenagem, sinalização vertical e horizontal, paisagismo e adequações viárias.
Projeto do Portal do Príncipe de 2013 incluía um viaduto que ligaria Porto de Vitória a Cinco Pontes Crédito: Foto: Divulgação / Governo do Espírito Santo
No novo esboço, divulgado neste sábado (7), o viaduto foi retirado. O novo projeto do governo capixaba contará com a implantação de uma rede subterrânea de cabeamento, nova iluminação Pública, sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, melhorias nos acessos e saídas do Porto (permitindo a operação 24 horas), mudança Ponte Seca - que passará a ser exclusiva para pedestres, novas calçadas e ciclovias e urbanização de áreas remanescentes (com a implantação de quadras poliesportivas, pista de skate, áreas de lazer, parquinho, academia ao ar livre, bicicletário e uma nova urbanização.

MELHORIAS PREVISTAS NO NOVO PROJETO

  • Implantação e Alargamento de vias 
  • Implantação de rede subterrânea de cabeamento 
  • Nova Iluminação Pública 
  • Nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, para a melhor fluidez do trânsito 
  • Melhorias nos acessos e saídas do Porto, permitindo a operação 24 horas 
  • Ponte seca passa a ser exclusiva para pedestres - Novas calçadas e ciclovias 
  • Urbanização de áreas remanescentes, com a implantação de quadras poliesportivas; pista de skate; áreas de lazer; parquinho; academia ao ar livre; bicicletário e uma nova urbanização

Governo divulga imagens do novo projeto do Portal do Príncipe

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