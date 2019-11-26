Homem fica ferido após cair em terreno do Portal do Príncipe

Um morador em situação de rua ficou ferido de uma altura de mais de dois metros em um terreno na região Vila Rubim, Centro de Vitória, na manhã desta terça-feira (26). A área onde o homem caiu foi desapropriada pelo Governo do Estado para as obras do Portal do Príncipe, que ainda não saíram do papel. O que se vê no terreno é muito mato e abandono. A calçada também apresenta buracos e desníveis, o que coloca em risco quem passa pelo local. O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado desacordado pelo Samu para o hospital São Lucas, segundo a Guarda Municipal de Vitória
O resgate causou curiosidade entre pedestres e motoristas, gerando muito trânsito em toda a área próxima à rodoviária para quem seguia no sentido Centro. Comerciantes no local informaram que o morador em situação de rua foi resgatado inconsciente.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para pegar mais detalhes sobre a ocorrência e ainda aguarda retorno.
OUTRO LADO
O projeto das obras do Portal do Príncipe se arrasta há dez anos e prevê a implantação de mais 3,5 km de novas vias, com o objetivo eliminar a retenção de tráfego, melhorando a circulação de veículos e de pessoas na região.
A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura disse que está finalizando os procedimentos administrativos internos para publicar o edital de licitação para contratação das obras do Portal do Príncipe, que deve ocorrer ainda este ano. A Semobi esclarece que a obra chegou a ser iniciada em 2014, mas teve o contrato cancelado pela gestão passada. Por isso, a necessidade de realizar uma nova licitação. Após o início das obras, a previsão de conclusão é de um ano e meio. Já em relação a conservação do terreno, o DER informa que faz limpezas periódicas no local.