Homem fica ferido após cair em terreno do Portal do Príncipe

O resgate causou curiosidade entre pedestres e motoristas, gerando muito trânsito em toda a área próxima à rodoviária para quem seguia no sentido Centro. Comerciantes no local informaram que o morador em situação de rua foi resgatado inconsciente.

O projeto das obras do Portal do Príncipe se arrasta há dez anos e prevê a implantação de mais 3,5 km de novas vias, com o objetivo eliminar a retenção de tráfego, melhorando a circulação de veículos e de pessoas na região.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura disse que está finalizando os procedimentos administrativos internos para publicar o edital de licitação para contratação das obras do Portal do Príncipe, que deve ocorrer ainda este ano. A Semobi esclarece que a obra chegou a ser iniciada em 2014, mas teve o contrato cancelado pela gestão passada. Por isso, a necessidade de realizar uma nova licitação. Após o início das obras, a previsão de conclusão é de um ano e meio. Já em relação a conservação do terreno, o DER informa que faz limpezas periódicas no local.