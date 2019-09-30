Morador em situação de rua é espancado na Vila Rubim

Um morador em situação de rua de 43 anos foi espancado e assaltado enquanto dormia na Rua Jair Andrade, na Vila Rubim, no Centro de Vitória, na madrugada desta segunda-feira (30).
Ele contou à Polícia Militar que estava dormindo quando foi abordado por um homem. O bandido o agrediu com pauladas na cabeça e quebrou o braço direito dele. Com as pancadas, a vítima desmaiou. Ao acordar, percebeu que o bandido roubou a mochila dele com documentos e um celular.
A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). A PM informou que o homem não tem passagem pela polícia. Ele é natural de Linhares, no Norte do Estado. Em março deste ano, a vítima também passou por Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, antes de se mudar para Vitória.