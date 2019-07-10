Morador em situação de rua é encontrado morto em praça de Cachoeiro

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10) na Praça de Fátima, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Cleivilande Moura da Silva, de 34 anos, estava há três anos em Cachoeiro, em situação de rua. Ele é de Guaçuí, no Caparaó Capixaba e, segundo informações da família, tinha envolvimento com drogas.
O corpo foi encaminhado para o serviço de verificação de óbito, na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde o médico fará perícia para saber qual a causa da morte.