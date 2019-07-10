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De Guaçuí

Morador em situação de rua é encontrado morto em praça de Cachoeiro

Cleivilande Moura da Silva, de 34 anos, estava há três anos em Cachoeiro

Publicado em 

10 jul 2019 às 14:07

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 14:07

Morador de rua é encontrado morto na Praça de Fátima em Cachoeiro Crédito: Leandro Manhães / TV Gazeta Sul
Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10) na Praça de Fátima, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Cleivilande Moura da Silva, de 34 anos, estava há três anos em Cachoeiro, em situação de rua. Ele é de Guaçuí, no Caparaó Capixaba e, segundo informações da família, tinha envolvimento com drogas.
O corpo foi encaminhado para o serviço de verificação de óbito, na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde o médico fará perícia para saber qual a causa da morte.
> Moradora em situação de rua canta louvor em Vila Velha e viraliza na web

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