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Vila Rubim

Dois moradores em situação de rua são baleados em Vitória

As vítimas estão internadas em hospitais de Vitória. Um suspeito foi preso pela Polícia Militar

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 04:37

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

29 ago 2019 às 04:37
Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Elis Carvalho | Gazeta Online
Dois moradores em situação de rua foram baleados na madrugada desta quinta-feira (29) na Vila Rubim, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil, as duas vítimas estavam na Avenida Duarte Lemos, por volta das 3h, quando foram abordadas pelos atiradores. Um homem foi preso por suspeita de envolvimento no crime.
Um morador foi atingido com três e o outro com dois disparos. Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência e outra foi levada para o Hospital Santa Casa, ambos na Capital.
O suspeito foi preso pela Polícia Militar e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os detalhes do crime e da prisão ainda não foram informados pela Polícia Civil.
OUTRO CASO
Em junho deste ano, três pessoas, entre elas moradores em situação de rua, ficaram feridas após uma dupla, de carro, chegar atirando na Rua Construtor Vitorino Teixeira. De acordo com a Polícia Civil, à época, os atiradores ainda gritaram "exterminadores de nóia" antes de disparar contra as vítimas.

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