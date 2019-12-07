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Mobilidade urbana

Viaduto de acesso ao porto deixa de existir em novo projeto do Portal do Príncipe

As imagens do projeto do governo para as obras, divulgadas pela secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) neste sábado (07), excluem a estrutura, prevista inicialmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 14:53

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 14:53

À esquerda, como era o projeto do Portal do Príncipe em 2013; à direita, a foto do projeto divulgado neste sábado Crédito: Divulgação/ Governo do Estado (2013-2019)
O projeto das obras do Portal do Príncipe, em Vitória, cujo edital será publicado na próxima segunda-feira (09), não contempla a construção de um viaduto, como estava inicialmente previsto.
O viaduto ligaria o Porto de Vitória até a Ponte Florentino Avidos (conhecida como Cinco Pontes), no Centro da Capital, e ajudaria a melhorar o acesso de caminhões à área. Para a implantação do viaduto, que teria estrutura de concreto e extensão total de 274 metros, foram demolidos imóveis na região da Vila Rubim, em Vitória.
Apesar do próprio governador Renato Casagrande ter dito em seu primeiro mandato, em 2013, que o viaduto valorizaria a paisagem do espaço e melhoraria a fluidez do trânsito, as imagens do projeto oficial das obras, divulgadas pela secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) neste sábado (07), excluem a estrutura.

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Em entrevista para A Gazeta, neste sábado (7), o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, justificou a retirada do viaduto citando que o atual projeto, sem a estrutura, prevê outras novidades, como quadras e pistas de skate. O viaduto ocuparia parte dessa área. A implantação da estrutura também deixaria a obra mais demorada. As intervenções no Portal do Príncipe são apontadas pelo Governo do Estado como uma das obras prioritárias na área da mobilidade, com a promessa de que vão beneficiar tanto quem chega à Vitória via Segunda Ponte, quanto a comunidade que mora ou frequenta a região.
As obras do Portal do Príncipe serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Assim, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora do processo licitatório irá desenvolver os projetos e executar a obra. Para o Portal do Príncipe, o orçamento total será de R$ 54 milhões e o prazo de 18 meses, contados a partir da ordem de serviço.

MELHORIAS PREVISTAS

Entre as melhorias previstas, estão implantação e alargamento de vias, implantação de rede subterrânea de cabeamento, nova iluminação pública, nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, melhorias nos acessos e saídas do Porto (permitindo a operação 24 horas), novas calçadas e ciclovias e urbanização de áreas remanescentes, com a implantação de quadras poliesportivas; pista de skate; áreas de lazer; parquinho; academia ao ar livre; bicicletário e uma nova urbanização. Com as mudanças, a ponte seca passa a ser exclusiva para pedestres.

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