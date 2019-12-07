Viaduto de acesso ao porto deixa de existir em novo projeto do Portal do Príncipe

À esquerda, como era o projeto do Portal do Príncipe em 2013; à direita, a foto do projeto divulgado neste sábado

As obras do Portal do Príncipe serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Assim, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora do processo licitatório irá desenvolver os projetos e executar a obra. Para o Portal do Príncipe, o orçamento total será de R$ 54 milhões e o prazo de 18 meses, contados a partir da ordem de serviço.

Entre as melhorias previstas, estão implantação e alargamento de vias, implantação de rede subterrânea de cabeamento, nova iluminação pública, nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, melhorias nos acessos e saídas do Porto (permitindo a operação 24 horas), novas calçadas e ciclovias e urbanização de áreas remanescentes, com a implantação de quadras poliesportivas; pista de skate; áreas de lazer; parquinho; academia ao ar livre; bicicletário e uma nova urbanização. Com as mudanças, a ponte seca passa a ser exclusiva para pedestres.