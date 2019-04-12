Casagrande confirma 5ª faixa na Terceira Ponte e Portal do Príncipe em 2020

Governador Renato Casagrande em entrevista para a Rádio CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha

Rádio CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (12). Entre as obras anunciadas estão a implementação da quinta faixa na Terceira Ponte para os horários de pico, com mudanças na Praça do Cauê, a construção de um viaduto em Carapina, na O governador Renato Casagrande fez uma série de anúncios de obras viárias no Estado durante entrevista àna manhã desta sexta-feira (12). Entre as obras anunciadas estão a implementação da quinta faixa na Terceira Ponte para os horários de pico, com mudanças na Praça do Cauê, a construção de um viaduto em Carapina, na Serra , e obras no Portal do Príncipe, em Vitória

Casagrande afirmou, durante a entrevista, que não estabeleceu meta de 100 dias de governo, mas que retomou obras importantes e acredita ter reafirmado responsabilidades social, fiscal e de diálogo com a população. O governador também falou sobre um acordo fechado com a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, que trará R$ 29 bilhões em investimento no setor de petróleo e gás nos próximos cinco anos

MOBILIDADE

Terceira Ponte

"A Terceira Ponte nós vamos ampliá-la, vamos fazer a quinta faixa sem obras. O projeto está sendo ajustado e está comprovado, pelo programa que foi ensaiado, diminui a velocidade na ponte, mas aumenta o fluxo de veículos. A quinta faixa será reversível, pela manhã para Vitória, à tarde para Vila Velha", explicou o governador.

Praça do Cauê

O projeto e modificação da Praça do Cauê está sendo discutida com a Prefeitura de Vitória, como disse Casagrande. Também projetado para iniciar no ano que vem, a ideia é "cortar" a praça ao meio para que o trânsito flua e expandir as laterais.

Segunda Ponte

A Segunda Ponte, afirmou o governador, será reformada e um edital está perto de ser publicado.

Portal do Príncipe

A obra, também prevista para o ano que vem, não deve aliviar muito o trânsito intenso da Segunda Ponte, mas deve ampliar a largura das vias e urbanizar a chegada à Vitória, como explicou o governador.

Túnel em Carapina

O projeto é do último governo de Casagrande e deve ser retomado também no ano que vem. O túnel facilitará para quem vem da Serra e quem quer entrar no bairro de Fátima. A ideia é aliviar o trânsito em Carapina.

Aquaviário

Casagrande explicou que o projeto do Aquaviário está em fase de elaboração dos projetos e verificação. O governador não deu prazos, apenas afirmou que pretende implantar o projeto até o final deste governo.

"Eu espero que eu consiga adiantar, mas agora nós estamos definindo as especificações das embarcações, do pier de chegada, dos locais que nós vamos começar, do modelo de permissão da atividade, temos que publicar um edital para ver qual empresa que tem interesse em desenvolver essa atividade. Nós estamos trabalhando para este ano termos a modelagem, definido isso, a gente publica o edital, mas eu não quero estabelecer prazos. Será um modelo eficiente e simples", explicou.

SAÚDE

Nesta sexta-feira (12), o governador irá apresentar um projeto de lei da criação de um Instituto de Ciência e Tecnologia para capacitar e fortalecer o atendimento nas unidades de saúde dos municípios.

"O modelo de saúde que está implantado hoje é um modelo que está esgotado, muito hospitalar. Nós queremos fortalecer os municípios e o consórcio de saúde e queremos nos dedicar muito na questão hopitalar. Vamos mandar hoje um projeto de lei que cria um instituto de ciência e tecnologia, que é uma escola de saúde pública que vai capacitar os municípios para que a gente tenha profissionais formados para fortalecer os atendimentos locais", disse.

FUNDO SOBERANO