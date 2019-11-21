Depois das chuvas dos últimos dias, um ponto de alagamento na Vila Rubim, em Vitória, atrapalhou a vida de muita gente que tentou chegar à Capital. Nesta quinta-feira (21), com a interdição de duas faixas por conta do excesso de água na pista, pessoas relataram um atraso de até duas horas para chegar na Capital. O trecho, localizado na avenida Elias Miguel, é uma das principais vias de acesso ao Centro da cidade para quem chega pela Segunda ou Cinco Pontes.

Para minimizar os impactos, a prefeitura de Vitória enviou equipes para o local. Caminhões foram utilizados para retirar resíduos e bombear o volume de água acumulado. Segundo o secretário executivo da Central de Serviços, Weverton Moraes, o excesso de chuvas somado ao lixo dispensado de forma irregular causaram o alagamento. "O volume de água devido às chuvas foi muito grande. Então, o acumulo de água e os resíduos jogados de forma irregular na rede, a somatória disso nós tivemos um maior acúmulo de água naquele ponto", disse.

Além disso, Moraes afirmou que o sistema de drenagem da Vila Rubim é antigo e não suporta grandes volumes de água. Para tentar contornar o problema, o secretário executivo afirmou que uma nova rede de drenagem já está sendo estudada para a região.

"Aquela rede da Vila Rubim é muito antiga. O dimensionamento dela não comportou a quantidade de água. Além da gente manter essa manutenção da rede, também estamos prevendo de futuramente fazer uma nova rede para suportar esses maiores volumes de água. Seria uma nova rede. Estamos fazendo estudos e levantamento para verificar a possibilidade de execução".

Your browser does not support the audio element. Após alagamento, prefeitura estuda nova rede de drenagem na Vila Rubim

Questionados sobre prazo, o secretário informou ainda não haver, dizendo que o processo ainda está em fase inicial.

Avenida Elias Miguel na Vila Rubim (21/11/2019) Crédito: Ricardo Medeiros

TRANSTORNOS

Com o alagamento na entrada do mercado da Vila Rubim, o trânsito para quem vinha de Cariacica e Vila Velha pela Segunda e pela Cinco Pontes ficou completamente congestionado. Pessoas ouvidas pela reportagem relataram horas de atraso no fluxo por conta da lentidão.

O repositor de mercadorias Matheus Rocha, desceu do ônibus no trevo de Alto Lage e seguiu a pé para Vila Velha, onde trabalha. "Comecei no serviço há poucos dias e já vou chegar atrasado por causa do trânsito. Fiquei uma hora no ônibus parado", disse.

Matheus Rocha, repositor de mercadorias, desceu do ônibus no trevo de Alto Lage e vai à pé pra Vila Velha (21/11/2019) Crédito: Caíque Verlí

A atendente Denise Stein, ficou por mais de duas horas dentro do ônibus na BR 262. "Saí do Terminal de Campo Grande por volta das 8h, agora são 10h e ainda estou aqui em Alto Lage. Já estou atrasada no trabalho", contou.