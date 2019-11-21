Chuva no ES: 17 cidades têm risco de deslizamentos e alagamentos

Além da preocupação com alagamentos, 17 cidades do Espírito Santo têm alerta para risco de deslizamento de terras ou alagamentos. O aviso foi divulgado pela Defesa Civil Estadual.
Das cidades listadas, Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha têm risco considerado alto. As demais, risco moderado, de acordo com a Defesa Civil.
DESLIZAMENTO DE TERRA
- Serra
- Aracruz
- Fundão
- Vitória
- Vila Velha
- Afonso Cláudio
- Brejetuba
- Barra de São Francisco
- Água Doce do Norte
- Vila Pavão
- Ibiraçu
- Cariacica
- Linhares
- Santa Leopoldina
- Viana
- Domingos Martins
- Rio Bananal
ALAGAMENTOS
- Aracruz
- Vitória
- Cariacica
- Serra