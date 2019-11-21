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Defesa Civil

Chuva no ES: 17 cidades têm risco de deslizamentos e alagamentos

Dos municípios, Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha estão com risco considerado alto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 15:10

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 15:10

Trecho da BR 262 onde aconteceu deslizamento Crédito: Divulgação/PRF
Além da preocupação com alagamentos, 17 cidades do Espírito Santo têm alerta para risco de deslizamento de terras ou alagamentos. O aviso foi divulgado pela Defesa Civil Estadual.
Das cidades listadas, SerraAracruzFundãoVitória e Vila Velha têm risco considerado alto. As demais, risco moderado, de acordo com a Defesa Civil.

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Defesa Civil de Vitória alerta para risco de deslizamento em 51 bairros

Vistoria não aponta novo risco de deslizamento no Morro da Boa Vista

Imagens de drone mostram trechos críticos após deslizamentos na BR 262

DESLIZAMENTO DE TERRA

  • Serra
  • Aracruz
  • Fundão
  • Vitória
  • Vila Velha
  • Afonso Cláudio
  • Brejetuba
  • Barra de São Francisco
  • Água Doce do Norte
  • Vila Pavão
  • Ibiraçu
  • Cariacica
  • Linhares
  • Santa Leopoldina
  • Viana
  • Domingos Martins
  • Rio Bananal

ALAGAMENTOS

  • Aracruz
  • Vitória
  • Cariacica
  • Serra
> CHUVA NO ES | Veja a cobertura completa

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