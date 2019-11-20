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Em Vila velha

Vistoria não aponta novo risco de deslizamento no Morro da Boa Vista

Uma pedra de 70 toneladas se desprendeu do alto do morro e atingiu os fundos de uma casa na noite desta terça (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 17:34

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 17:34

Técnico da Defesa Civil de Vila Velha vistoriou os fundos da casa atingida pela pedra em Boa Vista Crédito: Ricardo Medeiros
A Defesa Civil de Vila Velha vistoriou na manhã desta quarta-feira (20) a casa atingida por uma pedra de cerca de 70 toneladas no Morro da Boa Vista, em São Torquato, em Vila Velha, e orientou que os seis moradores da residência deixem o local até que seja feito um escoramento apropriado., embora não existam mais risco de novos deslizamentos. Na noite desta terça-feira (19), por volta das 20h30, um fragmento de pedra se desprendeu no alto do morro, desceu a atingiu os fundos da residência de dois pavimentos.

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Dois dias antes da pedra descer, no domingo (17), técnicos do órgão municipal realizaram uma vistoria na região e notificaram nove famílias sobre o risco de deslizamento de pedra no Morro da Boa Vista. Foi pedido que os moradores procurassem um local seguro, mas ninguém deixou as residências.

EM ALERTA

Por conta das chuvas constantes e volumosas, Vila Velha está em estado de alerta, porém a Defesa Civil do município da Grande Vitória da atenção especial às regiões de morros, onde o risco de deslizamentos são maiores. Nas localidades de Jaburuna, Morro do Moreno, Jardim Petrópolis e Sagrada Família a fiscalização é mais intensa por parte do órgão municipal.

Defesa Civil vistoria casa e região onde pedra de 70 toneladas rolou em Vila Velha

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