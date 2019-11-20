Vistoria não aponta novo risco de deslizamento no Morro da Boa Vista

Técnico da Defesa Civil de Vila Velha vistoriou os fundos da casa atingida pela pedra em Boa Vista

Dois dias antes da pedra descer, no domingo (17), técnicos do órgão municipal realizaram uma vistoria na região e notificaram nove famílias sobre o risco de deslizamento de pedra no Morro da Boa Vista. Foi pedido que os moradores procurassem um local seguro, mas ninguém deixou as residências.