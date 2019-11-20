Vistoria não aponta novo risco de deslizamento no Morro da Boa Vista

A Defesa Civil de Vila Velha vistoriou na manhã desta quarta-feira (20) a casa atingida por uma pedra de cerca de 70 toneladas no Morro da Boa Vista, em São Torquato, em Vila Velha, e orientou que os seis moradores da residência deixem o local até que seja feito um escoramento apropriado., embora não existam mais risco de novos deslizamentos. Na noite desta terça-feira (19), por volta das 20h30, um fragmento de pedra se desprendeu no alto do morro, desceu a atingiu os fundos da residência de dois pavimentos.
Dois dias antes da pedra descer, no domingo (17), técnicos do órgão municipal realizaram uma vistoria na região e notificaram nove famílias sobre o risco de deslizamento de pedra no Morro da Boa Vista. Foi pedido que os moradores procurassem um local seguro, mas ninguém deixou as residências.
EM ALERTA
Por conta das chuvas constantes e volumosas, Vila Velha está em estado de alerta, porém a Defesa Civil do município da Grande Vitória da atenção especial às regiões de morros, onde o risco de deslizamentos são maiores. Nas localidades de Jaburuna, Morro do Moreno, Jardim Petrópolis e Sagrada Família a fiscalização é mais intensa por parte do órgão municipal.