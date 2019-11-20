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Parte de casa desaba no bairro Eldorado, na Serra

Segundo informações da Defesa Civil da Serra, essa parte independente, era a área de serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:09

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 14:09

Parte de casa desaba no bairro Eldorado na Serra (20/11/2019) Crédito: Internauta
Parte de uma casa desabou no bairro Eldorado, na Serra, durante a chuva desta quarta-feira (20). Segundo informações da Defesa Civil municipal, a parte que caiu era a área de serviço da residência, que fica localizada na Rua Rio Jacuí. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a casa não precisou ser interditada.
Presidente da Associação de Moradores de Eldorado, Ranato Correia Donato afirmou que o desabamento aconteceu por volta das 6h30. "Os moradores estavam dormindo e acordaram com o barulho. No momento em que tudo aconteceu, estava marido, esposa e os dois filhos em casa", contou.

Área de serviço de casa desaba no bairro Eldorado

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