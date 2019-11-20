Parte de casa desaba no bairro Eldorado, na Serra

Parte de uma casa desabou no bairro Eldorado, na Serra, durante a chuva desta quarta-feira (20). Segundo informações da Defesa Civil municipal, a parte que caiu era a área de serviço da residência, que fica localizada na Rua Rio Jacuí. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a casa não precisou ser interditada.
Presidente da Associação de Moradores de Eldorado, Ranato Correia Donato afirmou que o desabamento aconteceu por volta das 6h30. "Os moradores estavam dormindo e acordaram com o barulho. No momento em que tudo aconteceu, estava marido, esposa e os dois filhos em casa", contou.