Casa é soterrada e outra corre risco de desabar em Marechal Floriano

Casa é destruída e outra corre risco de desabar em Marechal Floriano Crédito: Cícero Modolo

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Uma casa ficou completamente destruída e outra, no mesmo quintal, corre risco de desabar na comunidade de Costa Pereira, em Marechal Floriano , Região Serrana do Estado. Devido ao desmoronamento, a estrada da região chegou a ficar interditada e a Defesa Civil precisou fazer um acesso para que a vila não ficasse isolada. Como não havia ninguém nas residências no momento do incidente , os donos ainda não foram localizados.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Marechal, Fabio Stein, uma barrarem de Marechal Floriano transbordou na última quinta-feira (14) e a água, junto com a chuva, provocou desmoronamentos na região.

"Em Costa Pereira, a barreira caiu em cima de uma casa pequena, que ficou soterrada. Essa casa protegeu a que estava ao lado, mais para cima, que tem uma estrutura maior. Essa residência corre o risco de desabar a qualquer momento. Parte dela já cedeu, justamente na área da frente, onde há uma piscina, que compromete ainda mais os riscos de desabamentos", conta.

De acordo com a Defesa Civil, a construção teria sido feita de forma irregular e está interditada. Os donos, porém, ainda não foram localizados. Não havia ninguém nas residências no momento do desmoronamento.

"Devido às fortes chuvas, os donos não apareceram no fim de semana. Ainda não localizamos os proprietários e, por enquanto, ninguém pode acessar o local. O que percebemos é que fizeram uma construção errada, na ponta de um aterro. A terra que desmoronou atingiu a estrada que leva à comunidade. Por isso, no fim de semana tivemos que abrir um acesso para a vila, para os moradores não ficarem isolados", explicou.