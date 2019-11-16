Barragem em Marechal Floriano não tem mais risco de se romper

Trabalho de escoamento de água da barragem em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Carlos Wagner Borges, desde às 7h da manhã de sexta foi iniciado o trabalho para eliminar a água excedente, concluído na manhã deste sábado, por volta das 6h. Após isso, o coronel é categórico: "Não há mais risco nenhum de rompimento".

"Já está totalmente seguro. Após o trabalho dessa força-tarefa eliminamos dois metros de água da barragem, então demos por seguro", explicou. A barragem tinha atingindo o limite máximo de capacidade após as chuvas. Na quinta, uma outra represa de pequeno porte se rompeu em Marechal e inundou ruas e bairros da cidade.

NÍVEL DEVE BAIXAR MAIS

Ainda de acordo com o Tenente-coronel, uma nova medição na barragem deve ser feita ao meio dia. A expectativa é de que seja confirmada uma redução de três metros no nível de água, o que garante segurança aos moradores da região.

"Ao meio dia, a expectativa é que tenhamos reduzido três metros dessa represa. Isso nos dá condições de afirmar que há segurança para as pessoas do entorno" Carlos Wagner Borges - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

O tenente-coronel disse que o resultado se deu graças ao trabalho de uma verdadeira força-tarefa e agradeceu as pessoas com "mentes brilhantes" que ajudaram a resolver o problema e eliminar o risco.

"A gente contou com ajuda da população local, que nos ajudou com tubos de irrigação, do município, da Defesa Civil e da Cesan, que chegou lá com uma bomba para retirar a água. O Espírito Santo é um Estado pequeno mas com mentes brilhantes que conseguem resolver grandes problemas como este" Carlos Wagner Borges - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do ES

Com escoamento da água, nível da barragem já está abaixo dos canos instalados por moradores Crédito: Reprodução | Instagram @celwagnerborges

MORADORES JÁ PODEM VOLTAR

Carlos Wagner Borges afirmou que, com isso, os moradores que chegaram a deixar suas casas já podem retornar. "A maioria das pessoas já retornou e quem não fez pode voltar porque a estrutura está totalmente segura".

Como a barragem é muito próxima das casas, em caso de rompimento, cerca de 400 pessoas poderiam ser atingidas. Por isso o trabalho de retirada dos moradores. Desde a noite de sexta, porém, a Defesa Civil Estadual já havia suspendido a retirada das famílias de casas próximas à barragem por causa do trabalho esvaziamento.

VEJA VÍDEO DO TRABALHO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA

REPRESA PARTICULAR

Os trabalhos para evitar o rompimento da barragem começaram na manhã de sexta-feira (14), quando uma equipe do Corpo de Bombeiros e representantes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) iniciaram uma vistoria no local.

A represa é particular e tem estrutura de terra. A estimativa é que o volume de água estava em 14.609,15 metros cúbicos.

Mapa mostra as duas barragens em Marechal Floriano. A menor delas rompeu na última quinta-feira (14). A maior está sendo monitorada pela Defesa Civil, ainda com risco de rompimento Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Ao site Montanhas Capixabas , a empresária Edivania Aparecida Kuster Buback, do Viveiro Hortmudas, que fica logo abaixo da represa, informou que desde esta quinta havia começada a fazer a retirada de mudas de plantas e de tudo que é possível de dentro das estufas, que fica ao lado do córrego por onde passa a água que sai da barragem.