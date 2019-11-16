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Risco de rompimento

Defesa Civil suspende retirada de moradores vizinhos de barragem

Ainda há risco da barragem estourar, mas população não precisa mais deixar as casas. Defesa Civil conseguiu esvaziar o nível de água na represa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 21:10

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 21:10

Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas
A Defesa Civil Estadual suspendeu a retirada das famílias de casas próximas à barragem Quinta dos Lagos, que corre o risco de se romper em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A determinação tinha sido dada aos moradores na manhã desta sexta-feira (15), mas foi suspensa nesta tarde, após a Defesa Civil conseguir esvaziar parte da represa e diminuir o risco de rompimento. A cidade é uma das mais afetadas pelas chuvas que atingem o Estado.
Na quinta-feira (14), o rompimento de uma barragem pequena no Córrego Costa Pereira, inundou ruas e bairros de Marechal Floriano. A situação deixou o município em alerta, já que a barragem Quinta dos Lagos, que é significativamente maior e fica na mesma região, estava atingindo o limite máximo de capacidade. 
Mapa mostra as duas barragens em Marechal Floriano. A menor delas rompeu na última quinta-feira (14). A maior está sendo monitorada pela Defesa Civil, ainda com risco de rompimento Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
Com o aumento do volume das chuvas na Região Serrana, a Defesa Civil Estadual emitiu uma determinação, na manhã desta sexta-feira (15), para que moradores deixassem o local.  Em entrevista à Rádio CBN, o tenente coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, disse que todas as pessoas que moravam próximo à região seriam retiradas, ainda que à força, de suas casas. O rompimento da barragem poderia trazer grandes estragos.
Porém, após medidas de contenção serem realizadas no local nesta sexta-feira (15), reduzindo o volume da represa, o alerta para que as famílias deixassem suas residências foi suspenso.
"Às 13 horas iniciamos a drenagem da represa, por meio de bombas, mangueiras e tubulações. Com isso, conseguimos lançar a água da represa em um córrego e diminuir 30 centímetros do volume da barragem. Isso permitiu que a gente suspendesse o alerta para que as pessoas deixassem suas casas", explicou o tenente coronel Carlos Wagner.
O tenente-coronel disse, contudo, que o risco de rompimento ainda permanece. O local está sendo monitorado 24 horas por dia e outras medidas de contenção estão sendo realizadas na barragem.  A represa é particular e a suspeita é de que tenha sido construída de forma irregular, sem autorização dos órgãos ambientais. Em caso de rompimento, cerca de 400 pessoas poderiam ser atingidas.

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"Ainda tem risco, mas não tão alto a ponto de termos que retirar os moradores do local. Vamos dar início agora ao esvaziamento da represa com ajuda dos equipamentos da Cesan. Acreditamos que até a meia-noite a represa diminua em 1/4, o que equivale a aproximadamente 4.000 metros cúbicos", destacou.
Trabalho de escoamento de água da barragem em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

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