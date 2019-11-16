Defesa Civil suspende retirada de moradores vizinhos de barragem

Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas

Mapa mostra as duas barragens em Marechal Floriano. A menor delas rompeu na última quinta-feira (14). A maior está sendo monitorada pela Defesa Civil, ainda com risco de rompimento Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Porém, após medidas de contenção serem realizadas no local nesta sexta-feira (15), reduzindo o volume da represa, o alerta para que as famílias deixassem suas residências foi suspenso.

"Às 13 horas iniciamos a drenagem da represa, por meio de bombas, mangueiras e tubulações. Com isso, conseguimos lançar a água da represa em um córrego e diminuir 30 centímetros do volume da barragem. Isso permitiu que a gente suspendesse o alerta para que as pessoas deixassem suas casas", explicou o tenente coronel Carlos Wagner.

O tenente-coronel disse, contudo, que o risco de rompimento ainda permanece. O local está sendo monitorado 24 horas por dia e outras medidas de contenção estão sendo realizadas na barragem. A represa é particular e a suspeita é de que tenha sido construída de forma irregular , sem autorização dos órgãos ambientais. Em caso de rompimento, cerca de 400 pessoas poderiam ser atingidas.

"Ainda tem risco, mas não tão alto a ponto de termos que retirar os moradores do local. Vamos dar início agora ao esvaziamento da represa com ajuda dos equipamentos da Cesan. Acreditamos que até a meia-noite a represa diminua em 1/4, o que equivale a aproximadamente 4.000 metros cúbicos", destacou.