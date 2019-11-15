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Marechal Floriano

Imagens aéreas mostram barragem que corre risco de romper

Corpo de Bombeiros emitiu alerta aos moradores sobre perigo da represa estourar e atingir casas que ficam na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 18:20

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 18:20

Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas
Imagens aéreas feitas em Marechal Floriano mostram a localização da barragem que corre o risco de romper e a proximidade com as residências que ficam abaixo da represa. As famílias que moram no entorno tiveram que deixar as casas. Na tarde de quinta-feira (14), o Corpo de Bombeiros emitiu alerta aos moradores sobre o perigo e vem adotando medidas para impedir que a estrutura estoure 
Para evitar uma tragédia, a água da represa começou a ser drenada. "A Cesan conseguiu um caminhão com gerador para bombear a água. Assim, conseguiremos retirar parte da água dessa represa e então fazer uma sangria para que ela não tenha possibilidade de rompimento ", afirmou Carlos Wagner.
De acordo com o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, a barragem,  que fica na região de Quinta dos Lagos, próximo da sede do município de Marechal Floriano, possui cerca de 10 mil metros cúbicos de água, o que corresponde a 10 milhões de litros de água. 
Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas

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Em entrevista à rádio CBN Vitória e à TV Gazeta nesta sexta-feira (15), o tenente-coronel disse que a suspeita é de que a barragem foi construída de forma irregular, sem autorização dos órgãos ambientais.  Em caso de rompimento, cerca de 400 pessoas poderiam ser atingidas, por isso houve o pedido para que os moradores das áreas próximas deixassem as suas casas. As fotos aéreas foram feitas por pelo comerciante Luciano Ribeiro, com um drone, e cedidas pelo portal Montanhas Capixabas.
A Região Serrana está em alerta máximo por conta das chuvas que atingem o Estado há uma semana. Em todo o Espírito Santo, há 249 pessoas desalojadas e 240 desabrigados, totalizando 489 pessoas fora de casa por conta da chuva que atinge o Estado há uma semana.

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