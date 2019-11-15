Imagens aéreas mostram barragem que corre risco de romper

Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas

Imagens aéreas feitas em Marechal Floriano mostram a localização da barragem que corre o risco de romper e a proximidade com as residências que ficam abaixo da represa. As famílias que moram no entorno tiveram que deixar as casas. Na tarde de quinta-feira (14), o Corpo de Bombeiros emitiu alerta aos moradores sobre o perigo e vem adotando medidas para impedir que a estrutura estoure

Para evitar uma tragédia, a água da represa começou a ser drenada . "A Cesan conseguiu um caminhão com gerador para bombear a água. Assim, conseguiremos retirar parte da água dessa represa e então fazer uma sangria para que ela não tenha possibilidade de rompimento ", afirmou Carlos Wagner.

De acordo com o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, a barragem, que fica na região de Quinta dos Lagos, próximo da sede do município de Marechal Floriano, possui cerca de 10 mil metros cúbicos de água, o que corresponde a 10 milhões de litros de água.

Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas

Em entrevista à rádio CBN Vitória e à TV Gazeta nesta sexta-feira (15), o tenente-coronel disse que a suspeita é de que a barragem foi construída de forma irregular, sem autorização dos órgãos ambientais. Em caso de rompimento, cerca de 400 pessoas poderiam ser atingidas, por isso houve o pedido para que os moradores das áreas próximas deixassem as suas casas. As fotos aéreas foram feitas por pelo comerciante Luciano Ribeiro, com um drone, e cedidas pelo portal Montanhas Capixabas.