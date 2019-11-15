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Risco de romper

Moradores instalam canos para esvaziar represa em Marechal Floriano

Eles alegam que o nível de água da barragem aumentou de quinta para esta sexta-feira (15). Famílias podem ser retiradas à força de área próxima de barragem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 14:55

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 14:55

Moradores instalam canos na tentativa de esvaziar barragem em Marechal Floriano Crédito: Júlio Huber/Montanhas Capixabas
Famílias que moram abaixo da barragem que corre o risco de romper, em Marechal Floriano, resolveram instalar diversos canos de irrigação para tentar escoar parte da água da represa. Segundo o site Montanhas Capixabas, eles alegam que o nível da água aumentou de quinta para esta sexta (15).

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Na tarde desta quinta (14), o Corpo de Bombeiros alertou aos moradores que moram às margens do Córrego de Batatal e em ruas do Centro da cidade, que receberá as águas da barragem, caso haja rompimento, para deixarem as suas casas. Nesta sexta, o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, disse que todas as pessoas que moram na região de Batatal, localizada próxima a barragem, serão retiradas, ainda que à força, de suas casas.
A empresária Edivania Aparecida Kuster Buback, do Viveiro Hortmudas, que fica logo abaixo da represa, informou que desde esta quinta estão sendo retiradas mudas de plantas e tudo que é possível, de dentro das estufas, que fica ao lado do córrego por onde passa a água que sai da barragem.
Estamos todos muito assustados. Nosso investimento apenas com a estrutura é de mais de R$ 400 mil. Estamos tirando tudo que conseguimos. Todos os moradores estão buscando informações, mas resolveram agir e começaram a instalar canos para escoar a água da represa nesta manhã, disse Edivania.
A informação passada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Marechal Floriano é de que uma equipe da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura se reuniu, durante esta manhã, para definir o que será feito para amenizar o risco do rompimento da barragem, além de ações de segurança para a população.
As primeiras informações são de que será feita uma proteção da barragem, para evitar possíveis erosões, além de medidas que serão tomadas ao longo do dia. A Prefeitura de Marechal Floriano também está oferecendo abrigo a famílias que precisaram sair de suas casas, já que a necessidade de evacuação das residências está mantida.
Com informações do site Montanhas Capixabas

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