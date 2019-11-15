BR 262 no ES é liberada em sistema de pare e siga após trabalho de limpeza

BR 262 Crédito: Luciano Ribeiro

O trecho da BR 262, em Domingos Martins , que estava interditado desde a manhã desta quinta-feira (14), foi liberado na tarde desta sexta-feira (15) em sistema pare e siga. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe, afirmou que os carros estão atravessando o trecho entre os quilômetros 22 e 37 em comboio, acompanhados de uma viatura do órgão. O trajeto em um sentido está levando cerca de meia hora.

"Quem chega na BR 262 tem que estacionar e aguardar o comboio sair. Estamos levando 30 minutos para subir. Chegando lá, no km 37, o pessoal segue viagem e a gente desde com outra turma até o km 22", explicou Scheibe.

VELOCIDADE MÁXIMA DE 40KM/H

Ele afirmou que, apesar da desinterdição parcial, é preciso que os veículos sigam com velocidade máxima de 40km/h. "Eu sugiro a redução de velocidade, pois a pista está escorregadia e temos trecho com muita lama, e todo cuidado é pouco, sobretudo os motociclistas, informou o superintendente.

Durante o tempo em que a rodovia ficou interditada, a maior parte do trânsito que seguia em direção às montanhas foi desviada para a BR 101, passando por Alfredo Chaves, Araguaia e saindo do Posto do Café, que fica no km 58,5 da BR 262, em Marechal Floriano. O mesmo trajeto foi usado por quem seguia no sentido contrário, o que intensificou muito o trânsito em pequenas vilas, como Araguaia.