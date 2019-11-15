Homem é encontrado morto em casa de Cariacica invadida por água

Alagamento provocado pela chuva na rua dos Jornalistas em Novo Horizonte, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Um homem, que estava há dois sem se comunicar, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15), em Cariacica, pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita é de que ele seja vítima da enchente que tomou alguns bairros do município.

Informações iniciais do tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiro, dadas em entrevista à TV Gazeta, apontam que o corpo foi encontrado em imóvel tomado pela água.

Essa pessoa, que não teve idade confirmada, morava em uma casa que ficou ilhada após as fortes chuvas que assolam o Espírito Santo desde terça-feira (11).