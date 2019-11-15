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Mais uma morte

Homem é encontrado morto em casa de Cariacica invadida por água

Informações foram passadas pelo tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros. Corpo estava em imóvel no bairro Novo Horizonte, uma das regiões mais atingidas pela chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 13:41

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 13:41

Alagamento provocado pela chuva na rua dos Jornalistas em Novo Horizonte, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Um homem, que estava há dois sem se comunicar, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15), em Cariacica, pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita é de que ele seja vítima da enchente que tomou alguns bairros do município.
Informações iniciais do tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiro, dadas em entrevista à TV Gazeta, apontam que o corpo foi encontrado em imóvel tomado pela água.
Essa pessoa, que não teve idade confirmada, morava em uma casa que ficou ilhada após as fortes chuvas que assolam o Espírito Santo desde terça-feira (11).
Equipe dos bombeiros segue para o local para atuar no resgate.

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