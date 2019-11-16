Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo

A Paróquia Santa Clara de Assis, em Vila Bethânia, também está recolhendo doações. Roupas, calçados, material de limpeza, alimentos e roupas de cama podem ser entregues na Central Pastoral da Paróquia.

Igrejas também têm se mobilizado para ajudar as vítimas das chuvas no Estado. A Arquidiocese de Vitória, por meio de nota pública, solicitou que as paróquias próximas a bairros que sofreram maiores impactos coloquem as estruturas físicas à disposição das famílias desabrigadas e desalojadas. A Arquidiocese pede ainda a ajuda de fiéis para recolher alimentos, que podem ser entregues às sedes paroquiais.