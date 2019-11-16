Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo
Solidariedade

Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo

Até o momento, 673 pessoas tiveram que sair de casa por causa das fortes chuvas. A maioria delas está em abrigos das prefeituras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 08:28

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 08:28

Água invade padaria no bairro Nova América, em Cariacica  Crédito: Fernando Madeira
As chuvas que atingem o Espírito Santo desde terça-feira (12) têm deixado centenas de pessoas sem casa. O último relatório da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde deste sábado (16) mostra que 673 moradores tiveram que sair de suas residências por causa do alto risco. Para ajudar as vítimas, uma rede de solidariedade foi criada para recolher doações. Veja os locais onde você pode ajudar.

VIANA

Em Viana, município que possui maior número de desabrigados, são 153, as doações estão sendo recolhidas no prédio da Central Vianense de Vacinas, em Guaritas, na BR 262, ao lado do Detran. 
A Paróquia Santa Clara de Assis, em Vila Bethânia, também está recolhendo doações. Roupas, calçados, material de limpeza, alimentos e roupas de cama podem ser entregues na Central Pastoral da Paróquia. 

CARIACICA

Já em Cariacica, que contabiliza 86 pessoas retiradas de casa (36 desalojadas e 50 desabrigadas), as ajudas podem ser entregues nos abrigos da cidade. Veja os locais abaixo:
- Escola Theodomiro Ribeiro Coelho ( Avenida São José, s/n° - Novo Horizonte)
- Igreja Batista de Vila Rica (Rua dos Lírios, s/n° - Vila Rica)
- Igreja São José (Novo Horizonte, Cariacica)
Casa desaba em Porto Novo, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

SANTA LEOPOLDINA 

Na Região Serrana, o município de Santa Leopoldina, onde 90 pessoas estão desalojadas e outras 105 em abrigos, doações podem ser feitas em dois locais. Um deles é na Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social, que fica na Rua Costa Pereira, no Centro. Outro ponto de recebimento é a Escola Milton Corteletti, em Barra de Mangaraí. De acordo com a prefeitura, roupas, calçados, material de higiene e limpeza e roupas de cama estão sendo recebidos. 

AJUDA DE IGREJAS

Igrejas também têm se mobilizado para ajudar as vítimas das chuvas no Estado. A Arquidiocese de Vitória, por meio de nota pública,  solicitou que as paróquias próximas a bairros que sofreram maiores impactos coloquem as estruturas físicas à disposição das famílias desabrigadas e desalojadas. A Arquidiocese pede ainda a ajuda de fiéis para recolher alimentos, que podem ser entregues às sedes paroquiais. 
Os batistas capixabas também pediram que as igrejas recebam os desabrigados e recolham agasalhos e alimentos para as famílias afetadas pelas chuvas. 
Corpo de bombeiros auxilia moradores ilhados por conta da chuva no bairro Industrial Crédito: Vitor Jubini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados