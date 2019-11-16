Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo

As chuvas que atingem o Espírito Santo desde terça-feira (12) têm deixado centenas de pessoas sem casa. O último relatório da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde deste sábado (16) mostra que 673 moradores tiveram que sair de suas residências por causa do alto risco. Para ajudar as vítimas, uma rede de solidariedade foi criada para recolher doações. Veja os locais onde você pode ajudar.
VIANA
Em Viana, município que possui maior número de desabrigados, são 153, as doações estão sendo recolhidas no prédio da Central Vianense de Vacinas, em Guaritas, na BR 262, ao lado do Detran.
A Paróquia Santa Clara de Assis, em Vila Bethânia, também está recolhendo doações. Roupas, calçados, material de limpeza, alimentos e roupas de cama podem ser entregues na Central Pastoral da Paróquia.
CARIACICA
Já em Cariacica, que contabiliza 86 pessoas retiradas de casa (36 desalojadas e 50 desabrigadas), as ajudas podem ser entregues nos abrigos da cidade. Veja os locais abaixo:
- Escola Theodomiro Ribeiro Coelho ( Avenida São José, s/n° - Novo Horizonte)
- Igreja Batista de Vila Rica (Rua dos Lírios, s/n° - Vila Rica)
- Igreja São José (Novo Horizonte, Cariacica)
SANTA LEOPOLDINA
Na Região Serrana, o município de Santa Leopoldina, onde 90 pessoas estão desalojadas e outras 105 em abrigos, doações podem ser feitas em dois locais. Um deles é na Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social, que fica na Rua Costa Pereira, no Centro. Outro ponto de recebimento é a Escola Milton Corteletti, em Barra de Mangaraí. De acordo com a prefeitura, roupas, calçados, material de higiene e limpeza e roupas de cama estão sendo recebidos.
AJUDA DE IGREJAS
Igrejas também têm se mobilizado para ajudar as vítimas das chuvas no Estado. A Arquidiocese de Vitória, por meio de nota pública, solicitou que as paróquias próximas a bairros que sofreram maiores impactos coloquem as estruturas físicas à disposição das famílias desabrigadas e desalojadas. A Arquidiocese pede ainda a ajuda de fiéis para recolher alimentos, que podem ser entregues às sedes paroquiais.
Os batistas capixabas também pediram que as igrejas recebam os desabrigados e recolham agasalhos e alimentos para as famílias afetadas pelas chuvas.