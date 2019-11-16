Barragem irregular em Marechal Floriano existe há 50 anos

"Pode ter faltado fiscalização sim, a gente não se omite nesse caso não, mas daqui pra frente vai fazer o possível para que seja tudo regularizado, para que esteja tudo dentro de projetos e que realmente seja executado uma represa dentro dos parâmetros legais", declarou.

A represa foi construída com sistema de drenagem, mas contendo apenas uma manilha com 30 centímetros de diâmetro, já considerada estreita. Ao longo dos anos, raízes de árvores e folhas foram fechando a boca da manilha, reduzindo a capacidade dela de drenagem em 1/3. Por isso, a represa foi ficando cada vez mais cheia e atingiu seu volume máximo após as fortes chuvas no Estado, correndo risco de romper.