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Sem fiscalização

Barragem irregular em Marechal Floriano existe há 50 anos

Represa corria risco de se romper, mas situação foi controlada pelo Corpo de Bombeiros. Prefeitura disse que barragem existe há décadas e admitiu falhas de auditoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 18:26

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 18:26

Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas
barragem de Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, que corria risco de se romper por causa das fortes chuvas no Estado,  existe há cerca de 50 anos, mas nunca foi fiscalizada pela prefeitura. O órgão admitiu falhas e disse que a situação será regularizada. 
A represa está sendo monitorada pela Defesa Civil Estadual desde a última quinta-feira (14), quando uma barragem menor se rompeu na mesma região. Na sexta-feira pela manhã, a represa atingiu o volume máximo de água e o Corpo de Bombeiros determinou a saída de moradores das casas. Contudo, o alerta foi suspenso no período da tarde, após medidas de esvaziamento da represa serem realizadas no local. 
De acordo com a Prefeitura de Marechal Floriano, a barragem é particular, tem cerca de 50 anos e está em situação irregular, sem registros de órgãos ambientais.  Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Obras do município, Antônio Carlos Malini, reconhece que faltou fiscalização.
Secretário de Obras de Marechal Floriano, Antônio Malini, admitiu falhas de fiscalização da prefeitura Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Pode ter faltado fiscalização sim, a gente não se omite nesse caso não, mas daqui pra frente vai fazer o possível para que seja tudo regularizado, para que esteja tudo dentro de projetos e que realmente seja executado uma represa dentro dos parâmetros legais", declarou.

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A represa foi construída com sistema de drenagem, mas contendo apenas uma manilha com 30 centímetros de diâmetro, já considerada estreita. Ao longo dos anos, raízes de árvores e folhas foram fechando a boca da manilha, reduzindo a capacidade dela de drenagem em 1/3. Por isso, a represa foi ficando cada vez mais cheia e atingiu seu volume máximo após as fortes chuvas no Estado, correndo risco de romper.
A prefeitura disse que o dono do terreno será notificado e que, assim que a situação se normalizar, o órgão vai fazer uma obra para trazer segurança para os moradores. Segundo o Corpo de Bombeiros, a barragem atingiu o nível normal de água, após ser esvaziada por uma máquina da Cesan. Apesar de o risco de rompimento ter diminuído, o local continua sendo monitorado, já que há previsão de mais chuva forte no Estado. 
Barragem em Marechal Floriano está em situação irregular e existe há cerca de 50 anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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