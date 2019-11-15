Inpe alerta para chuvas fortes em 31 cidades do ES

Data: 14/11/2019 - Cariacica - Alagamento provocado pela chuva na rua dos Jornalistas em Novo Horizonte - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta nesta sexta-feira (15) para 31 cidades do Espírito Santo, incluindo as da Região Metropolitana. Segundo o órgão, há risco de chuvas fortes, que podem resultar em alagamentos. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (16).

A recomendação do Inpe é que os moradores dessas cidades acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar os planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.

VEJA AS CIDADES EM ALERTA:

Aracruz Boa Esperança Cariacica Conceição da Barra Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Ibiraçu Itaúnas Jaguaré João Neiva Linhares Marilândia Montanha Mucurici Nova Almeida Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Cruz São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Serra Sooretama Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

DESLIZAMENTO

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) afirmou em boletim desta sexta-feira (15) que, por conta do solo molhado, há risco alto de deslizamento nas regiões Serrana, Sul, Caparaó e Metropolitana. No resto do Estado, a possibilidade de movimento de massa é médio. O alerta é válido para este sábado (16).

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), na região da BR 262, já foram contabilizados 52 quedas de barreiras. Dessas, 16 provocaram interdição parcial da pista e duas resultaram em interdição total. Atualmente a via está liberada em sistema pare e siga, mas os carros seguem em comboio, sendo escoltados por veículos do Dnit. Há máquinas trabalhando na pista.