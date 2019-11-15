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Tempo

Inpe alerta para chuvas fortes em 31 cidades do ES

Por conta do solo já encharcado, é alto o risco de deslizamentos de terra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 20:59

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 20:59

Data: 14/11/2019 - Cariacica - Alagamento provocado pela chuva na rua dos Jornalistas em Novo Horizonte - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta nesta sexta-feira (15) para 31 cidades do Espírito Santo, incluindo as da Região Metropolitana.  Segundo o órgão, há risco de chuvas fortes, que podem resultar em alagamentos. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (16). 
 A recomendação do Inpe é que os moradores dessas cidades acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar os planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.
VEJA AS CIDADES EM ALERTA:
  1. Aracruz
  2. Boa Esperança
  3. Cariacica
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Fundão
  7. Governador Lindenberg
  8. Ibiraçu
  9. Itaúnas
  10. Jaguaré
  11. João Neiva
  12. Linhares
  13. Marilândia
  14. Montanha
  15. Mucurici
  16. Nova Almeida
  17. Nova Venécia
  18. Pedro Canário
  19. Pinheiros
  20. Ponto Belo
  21. Rio Bananal
  22. Santa Cruz
  23. São Domingos do Norte
  24. São Gabriel da Palha
  25. São Mateus
  26. Serra
  27. Sooretama
  28. Vila Pavão
  29. Vila Valério
  30. Vila Velha
  31. Vitória

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DESLIZAMENTO

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) afirmou em boletim desta sexta-feira (15) que, por conta do solo molhado, há risco alto de deslizamento nas regiões Serrana, Sul, Caparaó e Metropolitana. No resto do Estado, a possibilidade de movimento de massa é médio. O alerta é válido para este sábado (16).
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), na região da BR 262, já foram contabilizados 52 quedas de barreiras. Dessas, 16 provocaram interdição parcial da pista e duas resultaram em interdição total. Atualmente a via está liberada em sistema pare e siga, mas os carros seguem em comboio, sendo escoltados por veículos do Dnit. Há máquinas trabalhando na pista.
Áreas de alerta para deslizamentos de terra Crédito: Divulgação Defesa Civil

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