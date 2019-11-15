Inpe alerta para chuvas fortes em 31 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta nesta sexta-feira (15) para 31 cidades do Espírito Santo, incluindo as da Região Metropolitana. Segundo o órgão, há risco de chuvas fortes, que podem resultar em alagamentos. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (16).
A recomendação do Inpe é que os moradores dessas cidades acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar os planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.
VEJA AS CIDADES EM ALERTA:
- Aracruz
- Boa Esperança
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaúnas
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Almeida
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Cruz
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
DESLIZAMENTO
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) afirmou em boletim desta sexta-feira (15) que, por conta do solo molhado, há risco alto de deslizamento nas regiões Serrana, Sul, Caparaó e Metropolitana. No resto do Estado, a possibilidade de movimento de massa é médio. O alerta é válido para este sábado (16).
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), na região da BR 262, já foram contabilizados 52 quedas de barreiras. Dessas, 16 provocaram interdição parcial da pista e duas resultaram em interdição total. Atualmente a via está liberada em sistema pare e siga, mas os carros seguem em comboio, sendo escoltados por veículos do Dnit. Há máquinas trabalhando na pista.