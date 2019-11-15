Risco de deslizamentos de terra é alto em municípios do ES

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) afirmou em boletim desta sexta-feira (15) que, por conta do solo molhado, há risco alto de deslizamento nas regiões Serrana, Sul, Caparaó e Metropolitana. No resto do Estado, a possibilidade de movimento de massa é médio. O alerta é válido para este sábado (16).
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), na região da BR 262, já foram contabilizados 52 quedas de barreiras. Dessas, 16 provocaram interdição parcial da pista e duas resultaram em interdição total. Atualmente a via está liberada em sistema pare e siga, mas os carros seguem em comboio, sendo escoltados por veículos do Dnit. Há máquinas trabalhando na pista.
CHUVAS
Em relação ao volume de chuvas, o Espírito Santo continua em estado de alerta, segundo o último boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na tarde desta sexta-feira (15). Segundo o órgão, pode chover forte e há risco de alagamentos.
O alerta meteorológico do Inmet é válido, por enquanto, apenas para a metade Sul do Estado, incluindo as cidades da Região Metropolitana.