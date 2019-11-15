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Instabilidade climática

Entenda o que está provocando as fortes chuvas no ES

O encontro de quatro fenômenos tem causado os fortes temporais. Tempo seco não tem prazo para voltar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 11:02

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 11:02

Bairro São Benedito encoberto por nuvens. Tempo chuvoso na capital Crédito: Vitor Jubini
As fortes chuvas dos últimos dias no Espírito Santo são resultados de uma mistura de quatro fenômenos, que têm provocado instabilidade no tempo e precipitações intensas por várias regiões do Estado sem prazo para parar.
Segundo boletim do Climatempo, uma frente fria, que se aproximava do território capixaba, encontrou uma atmosfera muito quente, causando os fortes temporais.

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As chuvas foram intensificadas por ventos marítimos persistentes, reforçando as nuvens carregadas que já estavam cobrindo o Espírito Santo, explica a meteorologista Josélia Pegorim.
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"Outro fator que está ajudando a deixar a chuva muito volumosa é que a água do mar na costa capixaba está mais quente do que o normal. Essa água mais aquecida faz com que a evaporação seja maior. Isto significa que mais umidade está sendo levada para as nuvens, completa.
Por enquanto, não há expectativa para que o tempo volte a ficar seco sobre o Espírito Santo. Embora nesta sexta-feira (15), aconteça alguns períodos de sol, as áreas de instabilidade vão continuar se formando e espalhando muitas nuvens sobre o Estado, pelo menos até terça-feira (19).

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VOLUME DE CHUVA

De acordo com o Clima Tempo, o total de chuva que já caiu sobre Vitória entre os dias 11 e 14 de novembro superou a média normal para todo o mês de novembro. Entre 9 horas do dia 11 e 9 horas de 14 de novembro, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 248,6 mm pela medição automática. Este volume representa 13% acima da média para novembro que é de aproximadamente 220 mm.

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Em todo o Estado, houve acúmulo acima de 150 mm em 72 horas, de acordo com as medições do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais. O período considerado vai de 15h do dia 11/11/2019 até 15h de 14/112019.

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