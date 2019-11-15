Entenda o que está provocando as fortes chuvas no ES

Bairro São Benedito encoberto por nuvens. Tempo chuvoso na capital Crédito: Vitor Jubini

Segundo boletim do Climatempo , uma frente fria, que se aproximava do território capixaba, encontrou uma atmosfera muito quente, causando os fortes temporais.

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As chuvas foram intensificadas por ventos marítimos persistentes, reforçando as nuvens carregadas que já estavam cobrindo o Espírito Santo, explica a meteorologista Josélia Pegorim.

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"Outro fator que está ajudando a deixar a chuva muito volumosa é que a água do mar na costa capixaba está mais quente do que o normal. Essa água mais aquecida faz com que a evaporação seja maior. Isto significa que mais umidade está sendo levada para as nuvens, completa.

Por enquanto, não há expectativa para que o tempo volte a ficar seco sobre o Espírito Santo. Embora nesta sexta-feira (15), aconteça alguns períodos de sol, as áreas de instabilidade vão continuar se formando e espalhando muitas nuvens sobre o Estado, pelo menos até terça-feira (19).

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VOLUME DE CHUVA

De acordo com o Clima Tempo, o total de chuva que já caiu sobre Vitória entre os dias 11 e 14 de novembro superou a média normal para todo o mês de novembro. Entre 9 horas do dia 11 e 9 horas de 14 de novembro, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 248,6 mm pela medição automática. Este volume representa 13% acima da média para novembro que é de aproximadamente 220 mm.

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