Chuva no ES deve dar trégua na sexta, mas volta com força no sábado

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Quem esperava curtir a praia no feriado prolongado, terá que mudar os planos. A previsão é de que a instabilidade permaneça no Estado até domingo, de acordo com o instituto Climatempo . A chuva deve dar trégua pelo menos nesta sexta-feira (15), mas no sábado (16) volta a chover no Espírito Santo.

Na sexta-feira, devido à mudança na circulação dos ventos, não deve chover, porém o tempo ficará bem úmido e abafado. Além disso, o instituto de meteorologia prevê ventos moderados.

No sábado, novas áreas de instabilidade associadas com outra frente fria vão começar a avançar pelo Espírito Santo, trazendo de volta a ocorrência de chuvas fortes. Todo o sul capixaba fica em alerta para o risco de temporais e rajadas de vento moderadas a fortes. Grande Vitória e demais áreas do estado ficam em atenção para o risco de chuva moderada a forte com raios e rajadas de vento. A chuva retorna de forma intensa e volumosa.

No domingo (17), a chuva persiste, mesmo com o sol aparecendo eventualmente. No norte capixaba, ainda há potencial para tempestades acompanhadas de raios e ventania. Na Grande Vitória, o dia amanhece com muitas nuvens e chuva, mas a tendência e que vá diminuindo no período da tarde. Nas demais áreas capixabas, permanece as condições para pancadas de chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA

Nas áreas altas da região Serrana, a variação térmica ficará entre 17ºC e 30ºC. Enquanto isso, na região Norte, a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 36ºC.

QUANDO A CHUVA VAI PARAR?