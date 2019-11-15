Chuva no ES deve dar trégua na sexta, mas volta com força no sábado

Quem esperava curtir a praia no feriado prolongado, terá que mudar os planos. A previsão é de que a instabilidade permaneça no Estado até domingo, de acordo com o instituto Climatempo. A chuva deve dar trégua pelo menos nesta sexta-feira (15), mas no sábado (16) volta a chover no Espírito Santo.
Na sexta-feira, devido à mudança na circulação dos ventos, não deve chover, porém o tempo ficará bem úmido e abafado. Além disso, o instituto de meteorologia prevê ventos moderados.
No sábado, novas áreas de instabilidade associadas com outra frente fria vão começar a avançar pelo Espírito Santo, trazendo de volta a ocorrência de chuvas fortes. Todo o sul capixaba fica em alerta para o risco de temporais e rajadas de vento moderadas a fortes. Grande Vitória e demais áreas do estado ficam em atenção para o risco de chuva moderada a forte com raios e rajadas de vento. A chuva retorna de forma intensa e volumosa.
No domingo (17), a chuva persiste, mesmo com o sol aparecendo eventualmente. No norte capixaba, ainda há potencial para tempestades acompanhadas de raios e ventania. Na Grande Vitória, o dia amanhece com muitas nuvens e chuva, mas a tendência e que vá diminuindo no período da tarde. Nas demais áreas capixabas, permanece as condições para pancadas de chuva a qualquer hora.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atenção nas estradas na Região Serrana deverá ser redobrada, pois há risco de neblina.
TEMPERATURA
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no feriado as temperaturas na Grande Vitória devem variar entre 22ºC e 34ºC.
Nas áreas altas da região Serrana, a variação térmica ficará entre 17ºC e 30ºC. Enquanto isso, na região Norte, a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 36ºC.
QUANDO A CHUVA VAI PARAR?
Segundo o Climatempo, por enquanto, não há expectativa para que o tempo volte a ficar seco sobre o Espírito Santo. Embora nesta sexta-feira (15), aconteça alguns períodos de sol, as áreas de instabilidade vão continuar se formando e espalhando muitas nuvens sobre o Estado, pelo menos até terça-feira (19). Por causa disso, o tempo segue instável e com chuva frequente nestes dias.