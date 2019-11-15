Vitória emite alerta para deslizamento de terra e rochas no Centro

Com as chuvas fortes que atingem o Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória emitiu um alerta de deslizamento de terra para moradores do Centro da capital. A mensagem, divulgada na tarde desta sexta-feira (15), chama atenção também para a possibilidade de rolamento de rochas em áreas de risco. A recomendação é que os moradores se abriguem em locais seguros.
O alto volume de água tem causado estragos em todo o Estado. Na Grande Vitória, a chuva, que teve início na terça-feira (12), deixou 167 desalojadas até o momento. Na capital, alagamentos e deslizamentos de terra foram registrados. Em São Benedito, um muro desabou e atingiu uma casa no bairro. Outros três imóveis tiveram que ser interditados.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o alerta de deslizamentos é feito sempre que o volume de chuva na capital ultrapassa os 100 milímetros. O acúmulo de água aumenta a chance de movimentação do solo e, por isso, é importante que os moradores de áreas de risco procurem locais seguros até que a chuva passe. A previsão, segundo o Climatempo, é de pancadas até domingo (17).
A Defesa Civil de Vitória informou que o alerta no Centro continua enquanto a chuva permanecer na capital. Ele só vai ser retirado depois de um período de 72 horas sem precipitações, quando o solo não estiver mais encharcado.