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Áreas de risco

Vitória emite alerta para deslizamento de terra e rochas no Centro

Mensagens foram emitidas por meio do aplicativo Vitória Online. Defesa Civil alerta para que população que esteja em áreas de riscos se abrigue em locais seguros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 18:24

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 18:24

Prefeitura de Vitória emitiu alerta de deslizamento em áreas de risco do Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Internauta
Com as chuvas fortes que atingem o Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória emitiu um alerta de deslizamento de terra para moradores do Centro da capital.  A mensagem, divulgada na tarde desta sexta-feira (15), chama atenção também para a possibilidade de rolamento de rochas em áreas de risco. A recomendação é que os moradores se abriguem em locais seguros.
O alto volume de água tem causado estragos em todo o Estado. Na Grande Vitória, a chuva, que teve início na terça-feira (12), deixou 167 desalojadas até o momento. Na capital, alagamentos e deslizamentos de terra foram registrados. Em São Benedito, um muro desabou e atingiu uma casa no bairro. Outros três imóveis tiveram que ser interditados.

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De acordo com a Prefeitura de Vitória, o alerta de deslizamentos é feito sempre que o volume de chuva na capital ultrapassa os 100 milímetros. O acúmulo de água aumenta a chance de movimentação do solo e, por isso, é importante que os moradores de áreas de risco procurem locais seguros até que a chuva passe. A previsão, segundo o Climatempo, é de pancadas até domingo (17).
A Defesa Civil de Vitória informou que o alerta no Centro continua enquanto a chuva permanecer na capital. Ele só vai ser retirado depois de um período de 72 horas sem precipitações, quando o solo não estiver mais encharcado. 

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