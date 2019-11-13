Muro desaba e atinge casa no bairro São Benedito, em Vitória

Com as fortes chuvas que atingem a Grande Vitória, um deslizamento de terra no Bairro São Benedito, em Vitória, derrubou um muro, destruiu parte de uma casa e deixou outros três imóveis interditados no final da manhã desta quarta-feira (13). A informação foi passada pelo Corpo de Bombeiros.
Com o deslizamento e a interdição das residências, dez pessoas ficaram desalojadas no bairro, mas Dalva Neves Santos, 51, dona da casa atingida, afirmou que ninguém se feriu.
"O muro do meu vizinho desabou e atingiu uma parte da casa onde eu estava sozinha. Eu estava dormindo na hora. Na outra parte da casa, que não foi atingida, estavam meu filho, minha nora e as duas filhas dela. Ninguém se machucou, graças a Deus"