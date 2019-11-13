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Forro de gesso cai com chuva e atendimento no Hucam é parcialmente suspenso

Consultas marcadas para a Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos foram adiadas e serão remarcadas. Hospital registrou alagamento, goteiras e queda de forro de gesso na madrugada desta quarta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:22

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:22

Parte do forro de gesso da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos do Hucam caiu por causa da chuva Crédito: Internauta
O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o Hucam, em Vitória, teve alguns serviços de atendimento médico suspensos na manhã desta quarta-feira em decorrência dos prejuízos físicos provocados pela chuva em alguns setores do local.

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Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, é possível notar goteiras, água nos corredores e também desabamento de parte do forro de um dos setores do hospital.
Em nota enviada à imprensa, o Hucam informou que teve que suspender na manhã desta quarta-feira os serviços da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos por causa da queda de parte do forro da unidade, porém sem feridos. O problema ocorreu devido às fortes chuvas que caem em Vitória.
Segundo a assessoria, o telhado por onde infiltrou água já foi reparado, e as equipes de manutenção trabalham para restabelecer o serviço. O hospital entrará em contato com os pacientes para remarcar os exames que ocorreriam nesta manhã.
O Hucam também relatou ter registrado goteiras na enfermaria do quarto andar, onde também há homens trabalhando para resolver o problema. A origem deste vazamento também já foi estancada e segundo a assessoria, não foi necessária a interdição de leitos.

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