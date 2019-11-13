Forro de gesso cai com chuva e atendimento no Hucam é parcialmente suspenso

Parte do forro de gesso da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos do Hucam caiu por causa da chuva Crédito: Internauta

O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o Hucam, em Vitória, teve alguns serviços de atendimento médico suspensos na manhã desta quarta-feira em decorrência dos prejuízos físicos provocados pela chuva em alguns setores do local.

Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, é possível notar goteiras, água nos corredores e também desabamento de parte do forro de um dos setores do hospital.

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Em nota enviada à imprensa, o Hucam informou que teve que suspender na manhã desta quarta-feira os serviços da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos por causa da queda de parte do forro da unidade, porém sem feridos. O problema ocorreu devido às fortes chuvas que caem em Vitória.

Segundo a assessoria, o telhado por onde infiltrou água já foi reparado, e as equipes de manutenção trabalham para restabelecer o serviço. O hospital entrará em contato com os pacientes para remarcar os exames que ocorreriam nesta manhã.