A chuva que atinge o Espírito Santo desde sábado (09) tem deixado centenas de pessoas fora de casa. Até a noite desta quinta-feira (14), pelo menos 332 moradores estão desalojados e outros 156 desabrigados. Só em Viana, 389 pessoas foram retiradas de suas residências, segundo a prefeitura.
Com chuva forte, mais de 480 pessoas tiveram que sair de casa no ES
Vários alagamentos foram registrados em pontos da Grande Vitória desde a última terça-feira (12), além de rompimento de barragens e deslizamento de terras no interior do Estado. Em Santa Leopoldina, uma pessoa morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil Estadual. O Estado está em alerta máximo.
O último relatório apresentado pela Defesa Civil Estadual, na tarde desta quinta-feira (14), registrava 91 pessoas desalojadas nos municípios de Alegre, Vitória, Vila Velha, Cariacica, João Neiva, Santa Leopoldina e Piúma, além de 4 desabrigados em Santa Leopoldina.
O município de Viana não constava no relatório, porém, segundo a Defesa Civil municipal, 233 moradores estão desalojados e outros 152 desabrigados, sendo encaminhados para abrigos da prefeitura. Cariacica também divulgou 8 desalojados a mais do que o informado pela Defesa Civil Estadual, sendo 36 pessoas fora de casa. Confira os números na tabela abaixo: