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Balanço

Com chuva forte, mais de 480 pessoas tiveram que sair de casa no ES

Até a tarde desta quinta-feira (14), 332 pessoas estavam desalojadas e se hospedavam na casa de amigos e parentes. Outras 156, que não tinham para onde ir, foram encaminhadas para abrigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 22:22

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 22:22

Denilson dos Santos, 46 e Rosilda Freire, 46, tiveram que sair às pressas da casa onde moram com outras 10 pessoas em Barra do Mangaraí Crédito: Caique Verlí
chuva que atinge o Espírito Santo desde sábado (09) tem deixado centenas de pessoas fora de casa.  Até a noite desta quinta-feira (14), pelo menos 332 moradores estão desalojados e outros 156 desabrigados. Só em Viana, 389 pessoas foram retiradas de suas residências, segundo a prefeitura.
Com chuva forte, mais de 480 pessoas tiveram que sair de casa no ES
Vários alagamentos foram registrados em pontos da Grande Vitória desde a última terça-feira (12), além de rompimento de barragens e deslizamento de terras no interior do Estado. Em Santa Leopoldina, uma pessoa morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil Estadual. O Estado está em alerta máximo.
Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring
O último relatório apresentado pela Defesa Civil Estadual, na tarde desta quinta-feira (14), registrava 91 pessoas desalojadas nos municípios de Alegre, Vitória, Vila Velha, Cariacica, João Neiva, Santa Leopoldina e Piúma, além de 4 desabrigados em Santa Leopoldina.
O município de Viana não constava no relatório, porém, segundo a Defesa Civil municipal, 233 moradores estão desalojados e outros 152 desabrigados, sendo encaminhados para abrigos da prefeitura. Cariacica também divulgou 8 desalojados a mais do que o informado pela Defesa Civil Estadual, sendo 36 pessoas fora de casa. Confira os números na tabela abaixo:

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