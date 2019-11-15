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Acumulado de 163.8 mm em 24h

Piúma recebeu a maior quantidade de chuva nesta quinta-feira no ES

Município registrou alagamentos na área urbana e no interior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 14:28

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 14:28

Piúma recebeu a maior quantidade de chuva do Estado nesta quinta-feira Crédito: Daniel Polonini
O município de Piúma, na região Litoral Sul, registrou nesta quinta-feira (14) o maior volume de acumulado de chuva em 24h em todo o Estado. Foram 163.8 milímetros registrados e, com isso, a Defesa Civil identificou pontos de alagamentos e quedas de árvores na área urbana e no interior.

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O gerente da Defesa Civil municipal, Haroldo Sérgio, disse que três casas foram atingidas pela água da chuva e cerca de oito moradores precisaram ir para casa de familiares. Eles estão monitorando a situação e, nesta sexta-feira (15), a água começou a baixar possibilitando o retorno das pessoas para suas residências.
As árvores em situação de risco foram cortadas com ajuda do Corpo de Bombeiros e a equipe da secretaria de Obras está trabalhando na cidade para limpar as ruas que estão com grande acúmulo de lama. No bairro Niterói, na área urbana, uma rua ficou interditada após um deslizamento de terra.
No interior, algumas plantações foram prejudicadas com os alagamentos, mas a Defesa Civil informou que o canal de Itaputanga não precisou ser aberto. Ainda existe risco alto de movimentação de terra em Piúma, mas a quantidade de chuva diminuiu consideravelmente.

Piúma recebeu a maior quantidade de chuva do Estado nesta quinta-feira

Segundo o Incaper, para esta sexta (15), a Região Sul tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos sopram de intensidade moderada no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

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