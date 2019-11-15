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Chuvas no ES

Cidades do Sul do ES registram alagamentos e deslizamentos de terra

Iconha, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim registram ocorrências e a Defesa Civil está em alerta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 13:27

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 13:27

Chuvas em Anchieta Crédito: Redes Sociais
Pelo menos sete municípios localizados no Sul do Estado registraram alagamentos e deslizamentos de terra devido ao volume de chuvas na região durante a noite de quarta (13) e a madrugada de quinta-feira (14).
IconhaAnchietaItapemirimMarataízesPresidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim ficaram com ruas alagadas ou pontos de alerta. A Defesa Civil está monitorando a região. Os rios Iconha e Benevente subiram além do nível considerado normal.
ICONHA
No município de Iconha, a rodovia Darci Marchiori - ES 375, que dá acesso a Vargem Alta, ficou totalmente alagada pela manhã. O Rio Iconha subiu 2,5 metros acima do normal durante a noite. A prefeitura ressaltou que o volume de água deixa a população em alerta, principalmente porque a previsão ainda é de chuva forte e pode provocar deslizamentos e outros incidentes.
A Defesa Civil Municipal disponibilizou o número de telefone (28) 99921-4323 para qualquer emergência ou dúvida em relação aos riscos em Iconha.
ANCHIETA
Chuvas em Anchieta Crédito: Redes Sociais
O rio Benevente, que deságua em Anchieta, subiu e invadiu plantações e pastagens nas localidades de Jabaquara, Limeira, Goembê e Monteiro. A prefeitura municipal também registrou quedas de barreiras e árvores em várias localidades do interior e as equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, junto com as secretarias de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente estão nos locais para atendimento ao que for necessário.
Apesar do transbordamento do rio, a prefeitura informou que a situação está dentro da normalidade, porque nos locais não há casas, apenas pastagem. A Defesa Civil estadual ressaltou o risco muito alto de movimento de terra para o município.
PIÚMA
Em Piúma, vários pontos ficaram alagados. A moradora Taynara Xavier contou que o loteamento Piuminas sempre sofre com a chuva e que na manhã de quinta (14) ficaram ilhados com a água chegando no joelho das pessoas.
No bairro Aparecidinha, o morador Paulo Sérgio Gusmão disse que toda vez que chove, o córrego transborda e, se não esvaziar logo, a água atinge as residências. A Defesa Civil monitora o risco alto de movimentação de terra no município.
ITAPEMIRIM
No município de Itapemirim também foram registradas várias ruas alagadas. Na Rua Beto Peçanha, em Itaoca, foi difícil sair de casa. A prefeitura disse que a equipe da Defesa Civil, junto com o pessoal das secretarias de serviços públicos, obras e regionais, estão nas comunidades atingidas e disponibilizou os telefones 3529-5556 e 153 para qualquer emergência.
MARATAÍZES
No litoral, em Marataízes, foram registrados alagamentos em várias vias e segundo o morador Alberto Antonio Borges, a Rua Salvina Barboza dos Santos, na Barra do Itapemirim, ficou parecendo um rio com a água acumulada, que entrou em algumas casas, e o cheiro de esgoto estava muito forte.
A prefeitura informou que está com maquinário desobstruindo as vias alagadas, inclusive na Rua Salvina Barboza dos Santos, onde está sendo realizada uma obra para trocar as manilhas.
PRESIDENTE KENNEDY
Alagamentos no interior de Presidente Kennedy Crédito: Renan Carneiro
O município de Presidente Kennedy também teve pontos de alagamentos e, segundo a prefeitura, o aumento no volume de água foi em um córrego na comunidade de Caetés, onde foi preciso interromper o trânsito. A prefeitura está monitorando a situação.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Carro fica soterrado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta A Gazeta
Um deslizamento de terra foi registrado na manhã de quinta (14), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, e um carro ficou amassado. O motorista Marcos Henrique Rodrigues contou que estacionou para ir até uma farmácia, quando a terra desceu e danificou o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil está monitorando a região para verificar possíveis riscos.

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