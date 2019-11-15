Cidades do Sul do ES registram alagamentos e deslizamentos de terra

Pelo menos sete municípios localizados no Sul do Estado registraram alagamentos e deslizamentos de terra devido ao volume de chuvas na região durante a noite de quarta (13) e a madrugada de quinta-feira (14).
Iconha, Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim ficaram com ruas alagadas ou pontos de alerta. A Defesa Civil está monitorando a região. Os rios Iconha e Benevente subiram além do nível considerado normal.
ICONHA
No município de Iconha, a rodovia Darci Marchiori - ES 375, que dá acesso a Vargem Alta, ficou totalmente alagada pela manhã. O Rio Iconha subiu 2,5 metros acima do normal durante a noite. A prefeitura ressaltou que o volume de água deixa a população em alerta, principalmente porque a previsão ainda é de chuva forte e pode provocar deslizamentos e outros incidentes.
A Defesa Civil Municipal disponibilizou o número de telefone (28) 99921-4323 para qualquer emergência ou dúvida em relação aos riscos em Iconha.
ANCHIETA
O rio Benevente, que deságua em Anchieta, subiu e invadiu plantações e pastagens nas localidades de Jabaquara, Limeira, Goembê e Monteiro. A prefeitura municipal também registrou quedas de barreiras e árvores em várias localidades do interior e as equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, junto com as secretarias de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente estão nos locais para atendimento ao que for necessário.
Apesar do transbordamento do rio, a prefeitura informou que a situação está dentro da normalidade, porque nos locais não há casas, apenas pastagem. A Defesa Civil estadual ressaltou o risco muito alto de movimento de terra para o município.
PIÚMA
Em Piúma, vários pontos ficaram alagados. A moradora Taynara Xavier contou que o loteamento Piuminas sempre sofre com a chuva e que na manhã de quinta (14) ficaram ilhados com a água chegando no joelho das pessoas.
No bairro Aparecidinha, o morador Paulo Sérgio Gusmão disse que toda vez que chove, o córrego transborda e, se não esvaziar logo, a água atinge as residências. A Defesa Civil monitora o risco alto de movimentação de terra no município.
ITAPEMIRIM
No município de Itapemirim também foram registradas várias ruas alagadas. Na Rua Beto Peçanha, em Itaoca, foi difícil sair de casa. A prefeitura disse que a equipe da Defesa Civil, junto com o pessoal das secretarias de serviços públicos, obras e regionais, estão nas comunidades atingidas e disponibilizou os telefones 3529-5556 e 153 para qualquer emergência.
MARATAÍZES
No litoral, em Marataízes, foram registrados alagamentos em várias vias e segundo o morador Alberto Antonio Borges, a Rua Salvina Barboza dos Santos, na Barra do Itapemirim, ficou parecendo um rio com a água acumulada, que entrou em algumas casas, e o cheiro de esgoto estava muito forte.
A prefeitura informou que está com maquinário desobstruindo as vias alagadas, inclusive na Rua Salvina Barboza dos Santos, onde está sendo realizada uma obra para trocar as manilhas.
PRESIDENTE KENNEDY
O município de Presidente Kennedy também teve pontos de alagamentos e, segundo a prefeitura, o aumento no volume de água foi em um córrego na comunidade de Caetés, onde foi preciso interromper o trânsito. A prefeitura está monitorando a situação.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Um deslizamento de terra foi registrado na manhã de quinta (14), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, e um carro ficou amassado. O motorista Marcos Henrique Rodrigues contou que estacionou para ir até uma farmácia, quando a terra desceu e danificou o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil está monitorando a região para verificar possíveis riscos.