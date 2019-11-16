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Destruição

Vídeo mostra desespero após água de barragem invadir casas de Marechal

Pequena represa se rompeu na última quinta-feira após fortes chuvas que atingiram o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 13:24

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 13:24

Vídeo feito por moradores de Marechal Floriano mostra a água invadindo casas da cidade após o rompimento de uma pequena barragem na tarde de quinta-feira (14).
A represa ficava em um terreno particular da cidade, perto de um aviário e que, por conta das fortes chuvas dos últimos dias, não suportou o grande volume de água e se rompeu.

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Barragem em Marechal Floriano não tem mais risco de se romper

A estrutura que se rompeu fica ao lado de uma outra barreira, 10 vezes maior em volume de água, que entrou em estado de alerta por causa do grande risco de rompimento que havia até a manhã deste sábado, o que poderia causar danos a mais de 400 famílias que vivem ao lado do lago artificial.
As imagens mostram uma mulher gritando após a forte correnteza derrubar o muro da residencia e a água barrenta alcançar diversas casas próximas.
Partes da barragem  como manilhas e peças de concreto e ferro  foram jogadas longe devido à força das águas. As principais vias da cidade estão interditadas.
Barragem que se rompeu na última quinta-feira em Marechal Floriano. Água invadiu casas Crédito: Reprodução

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