Vídeo mostra desespero após água de barragem invadir casas de Marechal

Vídeo feito por moradores de Marechal Floriano mostra a água invadindo casas da cidade após o rompimento de uma pequena barragem na tarde de quinta-feira (14).
A represa ficava em um terreno particular da cidade, perto de um aviário e que, por conta das fortes chuvas dos últimos dias, não suportou o grande volume de água e se rompeu.
A estrutura que se rompeu fica ao lado de uma outra barreira, 10 vezes maior em volume de água, que entrou em estado de alerta por causa do grande risco de rompimento que havia até a manhã deste sábado, o que poderia causar danos a mais de 400 famílias que vivem ao lado do lago artificial.
As imagens mostram uma mulher gritando após a forte correnteza derrubar o muro da residencia e a água barrenta alcançar diversas casas próximas.
Partes da barragem como manilhas e peças de concreto e ferro foram jogadas longe devido à força das águas. As principais vias da cidade estão interditadas.