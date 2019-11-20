Chuva no ES deixa mais de 1,6 mil pessoas fora de casa

ATUALIZAÇÃO: Segundo boletim das 17h emitido pela Defesa Civil Estadual, o número de pessoas fora de casa passou de 1,8 mil no Espírito Santo. São 1.723 desalojados, 95 desabrigados, 10 feridos e quatro mortos.
O número de pessoas que precisaram sair de casa por causa das chuvas das últimas semanas no Espírito Santo chegou a 1.686, no início da tarde desta quarta-feira (20). Ao todo, são 1.473 desalojados e 213 desabrigados, em seis municípios do Estado. A maior parte está na cidade de Viana, na Região Metropolitana de Vitória, onde foram registradas 1.270 vítimas.
Esta atualização feita Corpo de Bombeiros por volta das 13h30 traz, aproximadamente, o triplo de afetados, em relação ao relatório anterior, divulgado durante esta manhã, quando eram 288 desalojados e 213 desabrigados
no Estado. Tal aumento teria acontecido, justamente, por causa dos moradores de Viana.
Viana | 1.270 desalojados
Cariacica | 77 desalojados e 36 desabrigados
Domingos Martins | 65 desalojados
Santa Leopoldina | 12 desalojados e 24 desabrigados