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Vítimas da chuva

Chuva no ES deixa mais de 1,6 mil pessoas fora de casa

Esta atualização feita pelo Corpo de Bombeiros por volta das 13h30 traz, aproximadamente, o triplo de afetados, em relação ao relatório anterior, divulgado durante esta manhã, quando eram 288 desalojados e 213 desabrigados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 15:14

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 15:14

Divisa entre os bairros Novo Horizonte (Cariacica) e Industrial (Viana) (14/11/2019) Crédito: Vitor Jubini
ATUALIZAÇÃO: Segundo boletim das 17h emitido pela Defesa Civil Estadual, o número de pessoas fora de casa passou de 1,8 mil no Espírito Santo. São 1.723 desalojados, 95 desabrigados, 10 feridos e quatro mortos.
O número de pessoas que precisaram sair de casa por causa das chuvas das últimas semanas no Espírito Santo chegou a 1.686, no início da tarde desta quarta-feira (20). Ao todo, são 1.473 desalojados e 213 desabrigados, em seis municípios do Estado. A maior parte está na cidade de Viana, na Região Metropolitana de Vitória, onde foram registradas 1.270 vítimas.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa

O que são desalojados?

Desalojado: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não necessariamente, carece de abrigo provido pelo Sistema.

O que são desabrigados?

Desabrigado: desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Esta atualização feita Corpo de Bombeiros por volta das 13h30 traz, aproximadamente, o triplo de afetados, em relação ao relatório anterior, divulgado durante esta manhã, quando eram 288 desalojados e 213 desabrigados no Estado. Tal aumento teria acontecido, justamente, por causa dos moradores de Viana.
"Observamos que as pessoas estão agindo também de maneira preventiva e saindo de casa com medo do que viram ou viveram nos últimos dias por causa das fortes chuvas"
Carlos Wagner Borges - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

OS DADOS

Viana | 1.270 desalojados
Cariacica | 77 desalojados e 36 desabrigados
Domingos Martins | 65 desalojados
Santa Leopoldina | 12 desalojados e 24 desabrigados
Vitória | 25 desalojados
Alegre | 24 desalojados

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