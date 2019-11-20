Chuva no ES deixa mais de 1,6 mil pessoas fora de casa

ATUALIZAÇÃO: Segundo boletim das 17h emitido pela Defesa Civil Estadual, o número de pessoas fora de casa passou de 1,8 mil no Espírito Santo. São 1.723 desalojados, 95 desabrigados, 10 feridos e quatro mortos.

O número de pessoas que precisaram sair de casa por causa das chuvas das últimas semanas no Espírito Santo chegou a 1.686, no início da tarde desta quarta-feira (20). Ao todo, são 1.473 desalojados e 213 desabrigados, em seis municípios do Estado. A maior parte está na cidade de Viana, na Região Metropolitana de Vitória, onde foram registradas 1.270 vítimas.