Com chuva forte, número de pessoas fora de casa volta a subir no ES

Fundão Crédito: Internauta

Devido às fortes chuvas das últimas horas, o número de desalojados e desabrigados voltou a subir. O Corpo de Bombeiros informou que até o início da tarde desta quarta-feira (20) já eram 288 desalojados e 213 desabrigados no Espírito Santo, sendo Viana o município mais afetado por esses números, com 81 desalojados e 153 desabrigados.

Espírito Santo tem, atualmente, 14 municípios em alerta para risco de deslizamentos de terra devido às fortes chuvas dos últimos dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20), a Grande Vitória , além das Regiões Sul e Serrana, estão em estado de atenção muito grande. Fundão é o local com maior alerta de deslizamento de terra e encostas.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, o município de Fundão está em alerta alto, enquanto os demais municípios da Grande Vitória e Regiões Sul e Serrana estão em alerta moderado.

"Mas tendo em vista a grande quantidade de chuva nos últimos dias, todo o estado do ES, principalmente essas regiões, estão em estado de atenção muito grande. Nossas equipes estão distribuídas nesses locais com cães farejadores, porque os alertas indicam deslizamentos de terra. Em Fundão, o alerta é de movimento de massa e encostas se desprendendo", afirmou.

Outra preocupação no município de Fundão é o aumento do nível de água do rio da região. "Tivemos aumento no Rio Fundão em aproximadamente dois metros, fazendo com que ele quase transborde. E se transbordar, vai alagar as ruas no entorno".

PONTOS DE ALAGAMENTO

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os municípios de Vila Velha, Cariacica, Viana e alguns pontos Fundão são os que têm maior índice alagamentos nesta quarta (20).

"A maior preocupação é em Fundão, que está em alerta alto. Mas os demais municípios também nos trazem bastante preocupação no momento. O Espírito Santo está todo em estado de alerta e, a partir do momento que aumenta número de alertas, o Estado pode chegar em alerta máximo", explica o tenente-coronel.

O Corpo de Bombeiros completou que, segundo a meteorologia, a previsão é de menos chuva nos próximos três dias.

COMO IDENTIFICAR ÁREAS DE RISCO E O QUE FAZER?

O tenente-coronel Carlos Wagner explicou que a população capixaba precisa ter ciência dos perigos que está vivendo nesse momento de chuva e ficar atenta aos sinais de que pode estar em uma área de risco. É preciso observar se portas e janelas começaram a emperrar ao abrir e fechar, se trincas apareceram pelas paredes da casa ou em muros da residência, se árvores caíram no quintal ou se solo está rachando, por exemplo.