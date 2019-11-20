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Passando a Limpo

Mesmo com chuva, não há interdição na BR 262 no ES

Mensagens que viralizaram no WhatsApp atribuíram à Rádio CBN uma informação falsa de que a rodovia seria totalmente interditada nesta quarta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 15:38

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 15:38

Local onde encosta desceu na 262 e que lonas foram instaladas na beira da pista para conter barranco Crédito: PRF | Divulgação
A BR 262 no Espírito Santo vai seguir, por enquanto, sem interdições nesta quarta-feira (20). A informação foi dada pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, à Rádio CBN Vitória (92,5 FM).
De acordo com Scheibe Neto, o trecho com fissura no km 26,3 que apresentava risco de deslizamento segue estável, o que faz com que o Dnit descarte a necessidade de interdição parcial ou total no local, localizado em Domingos Martins, região Serrana do Estado. Atualmente, não há interdições na rodovia.
"Nesse ponto, no KM 26, existe ali um ponto houve deslizamento no dia 14 que causou uma desestabilização do maciço e surgiram fissuras que estão sendo monitoradas. As trincas que surgiram estão desestabilizadas neste momento", explicou Romeu em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz.

É FALSA MENSAGEM QUE ANUNCIA INTERDIÇÃO

Passando a Limpo - BR 262 Crédito: Drone
Mensagens que viralizaram no WhatsApp atribuíram à Rádio CBN uma informação falsa de que a rodovia seria totalmente interditada nesta quarta-feira (20) por riscos de rompimento em Viana. Mas isso não foi dito pelo superintendente do Dnit à Rádio, diferente do que foi espalhado na internet. Romeu disse que faria uma inspeção em áreas onde há riscos e, caso houvesse avanço das trincas, a rodovia seria fechada. O trecho é o KM 26, logo após Viana, na subida para Domingos Martins, na pista da esquerda de quem segue para Pedra Azul.
No entanto, a inspeção feita posteriormente não constatou necessidade de interdição por agora, de acordo com superintendente do Dnit.

DESLIZAMENTOS

A BR 262, que liga a Grande Vitória à Região Serrana, e chegou a ser interditada por conta da queda de uma encosta, registrou 52 movimentos de massa desde a última semana. os 52 deslizamentos foram registrados entre o KM 22 e o 37, nos municípios de Viana e Domingos Martins. Deste total, 16 foram classificados como graves, em situações onde ocorreram interdições parciais da rodovia, e dois classificados como extremos, onde aconteceu a interdição total do trecho.
Para minimizar os locais mais impactados, lonas foram colocadas em três trechos. Segundo o superintendente, o objetivo é evitar o encharcamento do solo em locais onde a vegetação foi arrancada pelo deslizamento de terra.

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