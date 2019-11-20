Mesmo com chuva, não há interdição na BR 262 no ES

Local onde encosta desceu na 262 e que lonas foram instaladas na beira da pista para conter barranco Crédito: PRF | Divulgação

Rádio CBN Vitória (92,5 FM). A BR 262 no Espírito Santo vai seguir, por enquanto, sem interdições nesta quarta-feira (20). A informação foi dada pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Espírito Santo , Romeu Scheibe Neto, à

não há interdições na rodovia . De acordo com Scheibe Neto, o trecho com fissura no km 26,3 que apresentava risco de deslizamento segue estável, o que faz com que o Dnit descarte a necessidade de interdição parcial ou total no local, localizado em Domingos Martins , região Serrana do Estado. Atualmente,

"Nesse ponto, no KM 26, existe ali um ponto houve deslizamento no dia 14 que causou uma desestabilização do maciço e surgiram fissuras que estão sendo monitoradas. As trincas que surgiram estão desestabilizadas neste momento", explicou Romeu em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz.

É FALSA MENSAGEM QUE ANUNCIA INTERDIÇÃO

Passando a Limpo - BR 262 Crédito: Drone

informação falsa de que a rodovia seria totalmente interditada nesta quarta-feira (20) por riscos de rompimento em Mensagens que viralizaram no WhatsApp atribuíram à Rádio CBN umanesta quarta-feira (20) por riscos de rompimento em Viana . Mas isso não foi dito pelo superintendente do Dnit à Rádio , diferente do que foi espalhado na internet. Romeu disse que faria uma inspeção em áreas onde há riscos e, caso houvesse avanço das trincas, a rodovia seria fechada. O trecho é o KM 26, logo após Viana, na subida para Domingos Martins, na pista da esquerda de quem segue para Pedra Azul.

No entanto, a inspeção feita posteriormente não constatou necessidade de interdição por agora, de acordo com superintendente do Dnit.

DESLIZAMENTOS