Instituto emite alerta 'vermelho' para chuvas intensas em todo o Estado

De acordo com o mapa, a área em alerta cobre todo o território capixaba, o Sul da Bahia, Norte carioca e também o Oeste mineiro. Segundo o Inpe, na área em destaque, ocorrerão chuvas de intensidade variável, mas que ao longo do dia resultarão em acumulados expressivos, devendo trazer transtornos nas áreas afetadas, entre eles alagamentos e também a possibilidade de deslizamento de encostas.

As condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas. Continue atento sobre as atualizações da previsão do tempo já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possam provocar danos e acidentes. Siga as recomendações da Defesa Civil e demais autoridades competentes, e esteja preparado para medidas de emergência com a maior segurança possível.