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Chuva no ES

Instituto emite alerta 'vermelho' para chuvas intensas em todo o Estado

Volume de chuva deve se manter elevado nesta quarta-feira (20) em todos os municípios do Estado. Alerta do Inpe é válido até as 23h59
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 10:56

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 10:56

Alerta vermelho do Inpe no Espírito Santo Crédito: Reprodução
Instituto emite alerta vermelho para chuvas intensas em todo o Estado
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu um alerta especial (vermelho) para o risco de chuvas intensas e volumosas em todo o Espírito Santo. O aviso vai das 06h até as 23h59 desta quarta-feira (20). Nesta terça-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para o risco de um acumulado de até 150 milímetros de chuva para o ES.

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De acordo com o mapa, a área em alerta cobre todo o território capixaba, o Sul da Bahia, Norte carioca e também o Oeste mineiro. Segundo o Inpe, na área em destaque, ocorrerão chuvas de intensidade variável, mas que ao longo do dia resultarão em acumulados expressivos, devendo trazer transtornos nas áreas afetadas, entre eles alagamentos e também a possibilidade de deslizamento de encostas.
O Espírito Santo já vem sofrendo com as consequências das chuvas incessantes há dias. Até o momento, quatro pessoas já morreram e diversas cidades pelo Estado e também na Grande Vitória registram deslizamento de encostas em estradas, quedas de barreiras, barragens e rios com níveis elevados entre outras situações de risco.

O QUE DIZ O AVISO ESPECIAL DO INPE

As condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas. Continue atento sobre as atualizações da previsão do tempo já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possam provocar danos e acidentes. Siga as recomendações da Defesa Civil e demais autoridades competentes, e esteja preparado para medidas de emergência com a maior segurança possível.

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