Morreu nesta terça-feira (19) o idoso Adolfo Siller, de 87 anos. Na semana passada, a casa onde ele morava foi atingida por um deslizamento de terra, em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. Com esse registro, subiu para quatro o número de mortos em decorrência das chuvas no Estado. A família de Adolfo ainda não tem informações sobre o velório e o enterro.
Por causa do soterramento da última quinta-feira (14), ele teve as duas pernas quebradas e precisou ser operado. No entanto, complicações da cirurgia afetaram o estado de saúde dele. De acordo com a neta, Mônica Siller, o avô piorou muito na tarde desta segunda-feira (18) e acabou transferido para um setor especial do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
FILHA SEGUE INTERNADA
Na casa soterrada, localizada no distrito de Tirol, também estava a filha do idoso, Catarina Siller, de 47 anos. Assim como o pai, ela teve as duas pernas fraturadas e passou por uma cirurgia. Ainda internada, ela deve ser operada novamente até o final desta semana, o que preocupa a família. Consciente, ela já foi informada sobre a morte do pai e está muito abalada, de acordo com a família.
Chuva no ES - sobe para quatro o número de mortos
AS OUTRAS TRÊS VÍTIMAS
Durante a noite dessa segunda-feira (18), o menino Lorenzo Caus, de apenas 6 anos, também morreu em consequência de outro deslizamento no município de Santa Leopoldina. Depois de cinco dias internado, ele sofreu falência múltipla de órgãos e foi enterrado no final desta tarde.
A outra vítima foi o pai de Lorenzo, o produtor rural Fabrício Caus. Em casa com o filho e a mulher no momento do soterramento, ele não resistiu à tragédia e morreu ainda no local. De acordo com testemunhas, no momento do resgate, ele estava abraçado com a esposa, Fernanda Caus, única sobrevivente do desastre.
Já na última sexta-feira (15), um homem identificado apenas como Mauro teve a casa invadida pela enchente e acabou morrendo afogado. O corpo dele foi encontrado perto de uma cama, que estava na residência, localizada no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, na Região da Grande Vitória.