Chuva no ES: sobe para quatro o número de mortos

Na casa soterrada, localizada no distrito de Tirol, também estava a filha do idoso, Catarina Siller, de 47 anos. Assim como o pai, ela teve as duas pernas fraturadas e passou por uma cirurgia. Ainda internada, ela deve ser operada novamente até o final desta semana, o que preocupa a família. Consciente, ela já foi informada sobre a morte do pai e está muito abalada, de acordo com a família.