Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
#ChuvaNoES

Chuva no ES: sobe para quatro o número de mortos

Um idoso de 87 anos faleceu na tarde desta terça-feira (19); casa onde estava foi atingida na semana passada por um deslizamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 20:39

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 20:39

Adolfo Siller não resistiu aos ferimentos causados após soterramento Crédito: Arquivo da família
Morreu nesta terça-feira (19) o idoso Adolfo Siller, de 87 anos. Na semana passada, a casa onde ele morava foi atingida por um deslizamento de terra, em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. Com esse registro, subiu para quatro o número de mortos em decorrência das chuvas no Estado. A família de Adolfo ainda não tem informações sobre o velório e o enterro.
Por causa do soterramento da última quinta-feira (14), ele teve as duas pernas quebradas e precisou ser operado. No entanto, complicações da cirurgia afetaram o estado de saúde dele. De acordo com a neta, Mônica Siller, o avô piorou muito na tarde desta segunda-feira (18) e acabou transferido para um setor especial do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

FILHA SEGUE INTERNADA

Catarina Siller ao lado do pai Adolfo. Os dois foram soterrados em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família
Na casa soterrada, localizada no distrito de Tirol, também estava a filha do idoso, Catarina Siller, de 47 anos. Assim como o pai, ela teve as duas pernas fraturadas e passou por uma cirurgia. Ainda internada, ela deve ser operada novamente até o final desta semana, o que preocupa a família. Consciente, ela já foi informada sobre a morte do pai e está muito abalada, de acordo com a família.
Chuva no ES - sobe para quatro o número de mortos

AS OUTRAS TRÊS VÍTIMAS

Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família | Internauta
Durante a noite dessa segunda-feira (18), o menino Lorenzo Caus, de apenas 6 anos, também morreu em consequência de outro deslizamento no município de Santa Leopoldina. Depois de cinco dias internado, ele sofreu falência múltipla de órgãos e foi enterrado no final desta tarde.

Veja Também

Amigos de criança soterrada no ES cantam "Over The Rainbow" em velório

Família vai doar órgãos de menino morto após ter casa soterrada no ES

A outra vítima foi o pai de Lorenzo, o produtor rural Fabrício Caus. Em casa com o filho e a mulher no momento do soterramento, ele não resistiu à tragédia e morreu ainda no local. De acordo com testemunhas, no momento do resgate, ele estava abraçado com a esposa, Fernanda Caus, única sobrevivente do desastre.
Já na última sexta-feira (15), um homem identificado apenas como Mauro teve a casa invadida pela enchente e acabou morrendo afogado. O corpo dele foi encontrado perto de uma cama, que estava na residência, localizada no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, na Região da Grande Vitória.

Veja Também

ES recebe alerta máximo de temporal e chuvas intensas

Imagens da BR 262 mostram uma rodovia por um fio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados