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Santa Leopoldina

Familiar explica complicações que levaram menino soterrado no ES à morte

Lorenzo Caus, de 6 anos, teve complicações pelo esmagamento causado pelo soterramento da casa da família em Santa Leopoldina. 'Foi feito todo o possível, mas o corpinho dele não aguentou', conta familiar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 12:13

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 12:13

Lourenço Caus, menino soterrado em Santa Leopoldina Crédito: Internauta | Arquivo da família
O menino Lorenzo Caus, de 6 anos, que morreu na noite desta segunda-feira (18) após cinco dias internado em decorrência do deslizamento de terra que soterrou a casa da família em Santa Leopoldina, teve falência de órgãos, segundo familiares. Ele foi transferido junto com a mãe para um hospital particular de Vitória na última quinta-feira e, desde então, estava na UTI. O pai do garoto, Fabrício Caus, morreu no dia do acidente. 
Segundo uma prima do pai de Lorenzo, que conversou com a reportagem de A Gazeta, o menino teve complicações em decorrência do esmagamento sofrido durante o soterramento. Marta Caus contou que Lorenzo teve uma "resposta inflamatória muito aguda". Por conta disso, um problema renal se desenvolveu e se espalhou para o organismo da criança.
"Por isso ele foi parar na UTI, apesar de não ter fratura. Isso desencadeou uma série de complicações no organismo dele. Começou com a questão renal, que não estava respondendo. Ele estava na UTI, a situação dele era estável, mas era muito grave. Então, eles tentaram estabilizar ele com medicações, só que a partir da insuficiência renal, começou a dar falência nos outros órgãos também. No pâncreas, no fígado e até na questão neurológica. Foi feito todo o possível, mas o corpinho dele não aguentou."
Marta Caus - Prima de Fabrício Caus, morto no deslizamento
Após a morte de Lorenzo, a família decidiu doar os órgãos. Como houve falência de vários deles, foi possível doar as córneas da criança. O velório de Lorenzo será realizado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, nesta terça-feira (19), após as 12h. O enterro, que será no mesmo local, está marcado para as 16h.
A mãe do menino, Fernanda Caus, já sabe da morte do filho. Ela, que também foi vítima do acidente, passou por uma cirurgia no pé e estava internada no mesmo hospital que a criança. Após ter alta nesta segunda-feira (18), permaneceu no local para acompanhar a situação de Lorenzo, que teve a morte confirmada no início da noite.

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A TRAGÉDIA

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Fernanda e Lourenço foram transportados de helicóptero para Vitória, onde ficaram internados por cinco dias em um hospital particular. Ela teve alta nesta segunda-feira e ficou no local para acompanhar a situação do filho, que não resistiu.

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