Familiar explica complicações que levaram menino soterrado no ES à morte

"Por isso ele foi parar na UTI, apesar de não ter fratura. Isso desencadeou uma série de complicações no organismo dele. Começou com a questão renal, que não estava respondendo. Ele estava na UTI, a situação dele era estável, mas era muito grave. Então, eles tentaram estabilizar ele com medicações, só que a partir da insuficiência renal, começou a dar falência nos outros órgãos também. No pâncreas, no fígado e até na questão neurológica. Foi feito todo o possível, mas o corpinho dele não aguentou."