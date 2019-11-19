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Santa Leopoldina

Família vai doar órgãos de menino morto após ter casa soterrada no ES

Lorenzo Caus estava na UTI de um hospital particular de Vitória e teve a morte confirmada na noite desta segunda-feira (18). Velório e enterro serão no cemitério de Santo Antônio, na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 09:47

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 09:47

Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família | Internauta
Família vai doar órgãos de menino morto após ter casa soterrada no ES
A família do menino Lorenzo Caus, de 6 anos, que morreu depois de ficar cinco dias internado após ser soterrado em um deslizamento de terra em Santa Leopoldina, decidiu doar os órgãos da criança. A informação foi repassada por familiares. Lorenzo estava na UTI de um hospital particular de Vitória e teve a morte confirmada na noite desta segunda-feira (18).
A criança deu entrada no hospital com suspeita de desidratação renal. A situação de Lorenzo chegou a ficar estável, mas segundo familiares, nos últimos dias, o estado de saúde começou a oscilar. Por volta das 9h, em novo contato com a reportagem, familiares disseram que o menino teve falência de órgãos em decorrência do esmagamento sofrido no soterramento e que, por isso, foram doadas as córneas da criança.
O velório de Lorenzo será realizado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, nesta terça-feira (19), mas sem horário definido. O enterro, que será no mesmo local, às 16h.

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A mãe de Lorenzo, Fernanda Caus, que estava internada no mesmo hospital, teve alta na noite desta segunda-feira (18), mas ficou no local para acompanhar a situação do filho. Ela passou por um procedimento cirúrgico no pé e está bem. O pai do menino e marido de Fernanda morreu no deslizamento.

A TRAGÉDIA

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Fernanda e Lorenzo foram transportados de helicóptero para Vitória, onde foram encaminhados para um hospital particular.

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