Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família | Internauta

Your browser does not support the audio element. Família vai doar órgãos de menino morto após ter casa soterrada no ES

A criança deu entrada no hospital com suspeita de desidratação renal. A situação de Lorenzo chegou a ficar estável, mas segundo familiares, nos últimos dias, o estado de saúde começou a oscilar. Por volta das 9h, em novo contato com a reportagem, familiares disseram que o menino teve falência de órgãos em decorrência do esmagamento sofrido no soterramento e que, por isso, foram doadas as córneas da criança.

O velório de Lorenzo será realizado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, nesta terça-feira (19), mas sem horário definido. O enterro, que será no mesmo local, às 16h.

A mãe de Lorenzo, Fernanda Caus, que estava internada no mesmo hospital, teve alta na noite desta segunda-feira (18), mas ficou no local para acompanhar a situação do filho. Ela passou por um procedimento cirúrgico no pé e está bem. O pai do menino e marido de Fernanda morreu no deslizamento.

A TRAGÉDIA

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.