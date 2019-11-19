Mãe já sabe que filho morreu após soterramento no ES, diz familiar

Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring

Segundo familiares, Fernanda está muito abalada com a morte do marido e do filho. Uma prima do esposo de Fernanda, conversou com a reportagem. Marta Caus disse que as duas famílias são muito religiosas e que este está sendo o pilar no momento de dor.

"Estamos nos apoiando uns nos outros. Neste momento, estamos em oração e temos muita fé em Deus" Marta Caus - Prima de Fabrício Caus, morto no soterramento

O velório de Lorenzo será realizado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, nesta terça-feira (19), após às 12h. O enterro, que será no mesmo local, está marcado para às 16h.

A TRAGÉDIA

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.