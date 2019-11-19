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Santa Leopoldina

Mãe já sabe que filho morreu após soterramento no ES, diz familiar

Fernanda Caus teve alta e permaneceu no hospital para acompanhar situação do filho, que não resistiu e teve a morte confirmada nesta segunda-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 11:17

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 11:17

Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring
Fernanda Caus, que perdeu o marido Fabrício Caus soterrado após um deslizamento em Santa Leopoldina, na última quinta-feira (14), já sabe da morte do filho, Lorenzo Caus, de 6 anos. Ela, que também foi vítima do acidente, passou por uma cirurgia no pé e estava internada no mesmo hospital que a criança. Após ter alta nesta segunda-feira (18), permaneceu no local para acompanhar a situação de Lorenzo, que teve a morte confirmada no início da noite.
Segundo familiares, Fernanda está muito abalada com a morte do marido e do filho. Uma prima do esposo de Fernanda, conversou com a reportagem. Marta Caus disse que as duas famílias são muito religiosas e que este está sendo o pilar no momento de dor.
"Estamos nos apoiando uns nos outros. Neste momento, estamos em oração e temos muita fé em Deus"
Marta Caus - Prima de Fabrício Caus, morto no soterramento
O velório de Lorenzo será realizado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, nesta terça-feira (19), após às 12h. O enterro, que será no mesmo local, está marcado para às 16h.

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A TRAGÉDIA

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Fernanda e Lorenzo foram transportados de helicóptero para Vitória, onde ficaram internados por cinco dias em um hospital particular. Ela teve alta nesta segunda-feira e ficou no local para acompanhar a situação do filho, que não resistiu.

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