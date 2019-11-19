Amigos de criança soterrada no ES cantam 'Over The Rainbow' em velório

Amigos do pequeno Lorenzo Caus, 6 anos, que morreu após um deslizamento de terra em Santa Leopoldina, região Serrana do Espírito Santo, emocionaram a todos que estavam no velório do menino na tarde desta terça-feira (19), no cemitério Santo Antônio, em Vitória. Em homenagem ao colega de sala, as crianças cantaram a música "Além do Arco-Íris", que seria apresentada por Lorenzo junto com a turma neste fim de ano.
A música, originalmente em inglês "Over the rainbow", foi composta por Harold Arlen e Yip Harbug. A canção fala sobre esperanças de um mundo de amor e alegria. Em um dos trechos diz que 'Um dia a estrela vai brilhar'. A professora de música de Lorenzo, Monalisa Toledo, disse que a escola toda está de luto e que o pequeno era uma criança alegre e participativa.
"A gente sabe que agora ele é uma estrela e está com o Senhor"
A MÚSICA
Além do arco-íris
Pode ser
Que alguém veja em meus olhos
O que eu não posso ver
Além do arco-íris
Só eu sei
Que o amor poderá me dar
Tudo o que eu sonhei
Um dia a estrela vai brilhar
E o sonho vai virar realidade
E leve o tempo que levar
Eu sei que eu encontrarei a felicidade
Além do arco-íris
Um lugar
Que eu guardo em segredo
E só eu sei chegar
Um dia a estrela vai brilhar
E o sonho vai virar realidade
E leve o tempo que levar
Eu sei que eu encontrarei a felicidade
A luz do arco-íris
Me fez ver
Que o amor dos meus sonhos
Tinha que ser você
AULAS SUSPENSAS
Lorenzo estudava no 1° ano do Colégio Darwin, de Cariacica. As aulas das turmas do Ensino Fundamental I e Educação Infantil foram suspensas nesta terça-feira (19) na escola para que as crianças e as famílias pudessem acompanhar o velório de Lorenzo.
"Ele era uma criança muito querida. Desde o dia que o deslizamento aconteceu, as famílias já estavam conversando com as crianças, tentando explicar a situação do Lorenzo. A turma dele está muito triste, ele era muito carinhoso", disse a vice-diretora do colégio Darwin Cariacica, Poliana Franzotti.
A TRAGÉDIA
A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). A mãe, Fernanda Caus, e filho Lorenzo foram retirados dos escombros por vizinhos. O pai, Fabrício Caus, morreu no local. O casal estava abraçado durante o resgate, segundo testemunhas.
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Mãe e filho foram transportados de helicóptero para Vitória, onde foram encaminhados para um hospital particular. Após cinco dias internado, Lorenzo não resistiu e morreu. Ele teve falência de órgãos. Fernanda teve alta do hospital para acompanhar o enterro do filho.