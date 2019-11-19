Amigos de criança soterrada no ES cantam 'Over The Rainbow' em velório

Velório de Lorenzo acontece no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr

"Além do Arco-Íris", que seria apresentada por Lorenzo junto com a turma neste fim de ano. Amigos do pequeno Lorenzo Caus, 6 anos, que morreu após um deslizamento de terra em Santa Leopoldina , região Serrana do Espírito Santo, emocionaram a todos que estavam no velório do menino na tarde desta terça-feira (19), no cemitério Santo Antônio, em Vitória. Em homenagem ao colega de sala, as crianças cantaram a músicaque seria apresentada por Lorenzo junto com a turma neste fim de ano.

A música, originalmente em inglês "Over the rainbow", foi composta por Harold Arlen e Yip Harbug. A canção fala sobre esperanças de um mundo de amor e alegria. Em um dos trechos diz que 'Um dia a estrela vai brilhar'. A professora de música de Lorenzo, Monalisa Toledo, disse que a escola toda está de luto e que o pequeno era uma criança alegre e participativa.

"A gente sabe que agora ele é uma estrela e está com o Senhor" Monalisa Toledo - Professora de Música

A MÚSICA

Além do arco-íris

Pode ser

Que alguém veja em meus olhos

O que eu não posso ver

Além do arco-íris

Só eu sei

Que o amor poderá me dar

Tudo o que eu sonhei

Um dia a estrela vai brilhar

E o sonho vai virar realidade

E leve o tempo que levar

Eu sei que eu encontrarei a felicidade

Além do arco-íris

Um lugar

Que eu guardo em segredo

E só eu sei chegar

Um dia a estrela vai brilhar

E o sonho vai virar realidade

E leve o tempo que levar

Eu sei que eu encontrarei a felicidade

A luz do arco-íris

Me fez ver

Que o amor dos meus sonhos

Tinha que ser você

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AULAS SUSPENSAS

Lorenzo estudava no 1° ano do Colégio Darwin, de Cariacica. As aulas das turmas do Ensino Fundamental I e Educação Infantil foram suspensas nesta terça-feira (19) na escola para que as crianças e as famílias pudessem acompanhar o velório de Lorenzo.

"Ele era uma criança muito querida. Desde o dia que o deslizamento aconteceu, as famílias já estavam conversando com as crianças, tentando explicar a situação do Lorenzo. A turma dele está muito triste, ele era muito carinhoso", disse a vice-diretora do colégio Darwin Cariacica, Poliana Franzotti.

Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família | Internauta

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