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Santa Leopoldina

Mãe chega ao velório do filho, morto após deslizamento no ES

Fernanda Caus, que precisou passar por uma cirurgia no pé, após ficar soterrada com a família, chegou ao local em uma cadeira de rodas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 16:22

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 16:22

Lourenzo Caus, menino soterrado em Santa Leopoldina é velado em Vitória Crédito: Internauta | Arquivo da família
Fernanda Caus, a mãe do menino Lorenzo Caus de 6 anos, que morreu nesta segunda-feira (18), depois de ficar cinco dias internado na UTI de um hospital particular de Vitória, após ser soterrado em um deslizamento com a família, chegou no velório do filho por volta de 14h45 desta terça-feira (19). O velório da criança é realizado no cemitério de Santo Antônio, em Vitória.
Mãe chega ao velório do filho, morto após deslizamento no ES
Fernanda, que foi a única sobrevivente do deslizamento de terra que atingiu a casa da família, precisou passar por uma cirurgia no pé. Em função disso, ela chegou ao local em uma cadeira de rodas. Muito abalada com a tragédia, a família pediu que não fossem feitos registros de fotos ou vídeos no local.
O pai do menino e marido de Fernanda, o produtor rural Fabrício Caus, morreu no local do acidente. Familiares disseram que o menino teve falência de órgãos em decorrência do esmagamento sofrido no soterramento e que, por isso, foram doadas apenas as córneas da criança. 

A TRAGÉDIA

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate, segundo testemunhas.
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Fernanda e Lorenzo foram transportados de helicóptero para Vitória, onde foram encaminhados para um hospital particular.

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