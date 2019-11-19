Lourenzo Caus, menino soterrado em Santa Leopoldina é velado em Vitória Crédito: Internauta | Arquivo da família

Fernanda Caus, a mãe do menino Lorenzo Caus de 6 anos, que morreu nesta segunda-feira (18), depois de ficar cinco dias internado na UTI de um hospital particular de Vitória, após ser soterrado em um deslizamento com a família, chegou no velório do filho por volta de 14h45 desta terça-feira (19). O velório da criança é realizado no cemitério de Santo Antônio, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Mãe chega ao velório do filho, morto após deslizamento no ES

Fernanda, que foi a única sobrevivente do deslizamento de terra que atingiu a casa da família, precisou passar por uma cirurgia no pé. Em função disso, ela chegou ao local em uma cadeira de rodas. Muito abalada com a tragédia, a família pediu que não fossem feitos registros de fotos ou vídeos no local.

A TRAGÉDIA

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina , ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate, segundo testemunhas.