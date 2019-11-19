ES recebe alerta máximo de temporal e chuvas intensas

Chuva em Vitória nesta segunda-feira (18) Crédito: Fernando Madeira

O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta máximo de perigo para temporais que devem atingir o Espírito Santo na noite desta terça-feira (19). O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (20).

De acordo com o instituto, as chuvas podem chegar de 80 a 150 milímetros em poucas horas. A previsão é que os temporais atinjam mais a área litorânea, de Vila Velha a Fundão, além de parte do município de Cariacica.

COMO SE PROTEGER

Evite enfrentar mau tempo

Busque locais seguros para se proteger

Observe alteração nas encostas

Desligue aparelhos elétricos e quadros geral de energia

Em caso de inundação proteja seus pertences da água envoltos em sacos plástico