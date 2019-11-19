Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo no Estado

ES recebe alerta máximo de temporal e chuvas intensas

Alerta do Instituto de Meteorologia (Inmet) é válido para a noite desta terça-feira (19) até as 10h de quarta-feira. Chuvas podem chegar a 150 milímetros em poucas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 20:03

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 20:03

Chuva em Vitória nesta segunda-feira (18) Crédito: Fernando Madeira
O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta máximo de perigo para temporais que devem atingir o Espírito Santo na noite desta terça-feira (19). O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (20).
De acordo com o instituto, as chuvas podem chegar de 80 a 150 milímetros em poucas horas. A previsão é que os temporais atinjam mais a área litorânea, de Vila Velha a Fundão, além de parte do município de Cariacica.
As chuvas fortes, que começaram na última terça-feira (12), já atingem o Estado há uma semana, provocando inúmeros estragos. Três pessoas morreram e 495 estão fora de casa. Com o alerta, há grande risco de novos alagamentos e transbordamentos de rios. Há perigo também para deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco.

Veja Também

Dezembro também será de muita chuva no ES, prevê meteorologia

Chuva no ES: sobe para três o número de mortos

COMO SE PROTEGER

  • Evite enfrentar mau tempo
  • Busque locais seguros para se proteger
  • Observe alteração nas encostas
  • Desligue aparelhos elétricos e quadros geral de energia
  • Em caso de inundação proteja seus pertences da água envoltos em sacos plástico
Qualquer informação pode ser obtida por meio da Defesa Civil Estadual (199) e do Corpo de Bombeiros (193).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados