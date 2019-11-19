ES recebe alerta máximo de temporal e chuvas intensas

O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta máximo de perigo para temporais que devem atingir o Espírito Santo na noite desta terça-feira (19). O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (20).
De acordo com o instituto, as chuvas podem chegar de 80 a 150 milímetros em poucas horas. A previsão é que os temporais atinjam mais a área litorânea, de Vila Velha a Fundão, além de parte do município de Cariacica.
As chuvas fortes, que começaram na última terça-feira (12), já atingem o Estado há uma semana, provocando inúmeros estragos. Três pessoas morreram e 495 estão fora de casa. Com o alerta, há grande risco de novos alagamentos e transbordamentos de rios. Há perigo também para deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco.
COMO SE PROTEGER
- Evite enfrentar mau tempo
- Busque locais seguros para se proteger
- Observe alteração nas encostas
- Desligue aparelhos elétricos e quadros geral de energia
- Em caso de inundação proteja seus pertences da água envoltos em sacos plástico
Qualquer informação pode ser obtida por meio da Defesa Civil Estadual (199) e do Corpo de Bombeiros (193).