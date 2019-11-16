Mortes, pessoas fora de casa e destruição: os números da chuva no ES

Bairros Novo Horizonte (Cariacica) e Industrial (Viana) ficaram inundados Crédito: Vitor Jubini

A chuva que atinge o Espírito Santo desde terça-feira (12) provocou vários estragos. Três pessoas morreram e 495 continuam fora de casa, sendo 290 desalojados e 205 desabrigados. Quase uma semana após as primeiras tempestades, o Estado deixou de estar em alerta máximo.

De acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) na manhã desta segunda-feira (18), nas últimas 24 horas, Afonso Cláudio foi o município que teve maior acúmulo de chuva, com 38,40 milímetros. A Região Serrana, que estava entre uma das mais atingidas pelas chuvas, não registrou grandes volumes de água.

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DESALOJADOS E DESABRIGADOS

Viana e Cariacica são os municípios com maior número de pessoas fora de casa. Em Viana, 153 pessoas estão desabrigadas e vivem agora em abrigos disponibilizados pela prefeitura, enquanto outras 81 estão desalojadas e buscaram abrigo na casa de parentes. Já Cariacica tem 36 desabrigados e 50 desalojados.

Desabrigados (205)

Viana - 153

Cariacica - 50

Domingos Martins - 2

Desalojados (290)

Viana - 81

Domingos Martins - 54

Cariacica - 36

Vila Velha - 33

Vitória - 25

Alegre - 24

Marechal Floriano - 15

Santa Leopoldina- 12

Piúma- 8

Bom Jesus do Norte - 2

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LOCAIS COM RISCO DE DESLIZAMENTO

Na última semana, 10 cidades estavam sendo monitoradas pela Defesa Civil Estadual por apresentarem risco alto de deslizamento de terra. Agora, apenas Serra apresenta se encontra neste quadro. Anchieta, Vila Velha e Viana possuem risco moderado de deslizamento.

Serra- ALTO

Viana- MODERADO

Anchieta- MODERADO

Vila Velha- MODERADO

MORTES

Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring

FERIDOS

Até o momento, 12 pessoas ficaram feridas. Seis delas foram socorridas em Santa Leopoldina e outras seis em Cariacica.

ROMPIMENTO DE BARRAGEM

Trabalho de escoamento de água da barragem em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Carlos Wagner Borges, desde às 7h da manhã de sexta foi iniciado o trabalho para eliminar a água excedente, concluído na manhã deste sábado, por volta das 6h. Após isso, o coronel é categórico: "Não há mais risco nenhum de rompimento".

BR 262 INTERDITADA