Chuva no ES: sobe para três o número de mortos

Subiu para três o número de mortes causadas pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. A terceira vítima é o menino Lourenço Caus, 6 anos, que estava internado desde a última quinta-feira (14) quando a família foi soterrada em Santa Leopoldina após um deslizamento de terra.
O pai de Lourenço, Fabrício Caus, foi a primeira vítima. Ele morreu no dia do soterramento. Vizinhos disseram que ele estava abraçado com a mulher, Fernanda Caus. Ela está internada em um hospital de Vitória e se recupera de uma cirurgia no tornozelo.
A segunda vítima das chuvas foi um homem encontrado morto após ter a casa invadida pela água, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. A Polícia Civil disse que a causa da morte foi afogamento.