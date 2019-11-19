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Vítimas fatais

Chuva no ES: sobe para três o número de mortos

A terceira vítima é o menino Lourenço Caus, 6 anos, soterrado com a família em um deslizamento de terra em Santa Leopoldina. O pai dele, Fabrício Caus, foi a primeira vítima das chuvas. A outra morte é de um homem que se afogou dentro de casa, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 21:14

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 21:14

Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina. Pai e filho morreram Crédito: Sandra Reinholz Gonoring
Subiu para três o número de mortes causadas pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. A terceira vítima é o menino Lourenço Caus, 6 anos, que estava internado desde a última quinta-feira (14) quando a família foi soterrada em Santa Leopoldina após um deslizamento de terra. 
O pai de Lourenço, Fabrício Caus, foi a primeira vítima. Ele morreu no dia do soterramento. Vizinhos disseram que ele estava abraçado com a mulher, Fernanda Caus. Ela está internada em um hospital de Vitória e se recupera de uma cirurgia no tornozelo.
A segunda vítima das chuvas foi um homem encontrado morto após ter a casa invadida pela água, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. A Polícia Civil disse que a causa da morte foi afogamento.

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