A situação da barragem Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, voltou a preocupar moradores. As chuvas fortes que atingem a Região Serrana nesta segunda-feira (18) elevaram o nível da represa. O local continua sendo monitorado pela Defesa Civil Estadual.
A represa atingiu o nível máximo de capacidade na última sexta-feira (15), correndo alto risco de se romper. O Corpo de Bombeiros chegou a determinar que moradores deixassem as casas, mas o alerta foi suspenso após medidas de esvaziamento da barragem serem realizadas. Durante o fim de semana, o local continuou sendo monitorado e o nível da represa voltou ao normal.
Nível de barragem volta a preocupar moradores em Marechal Floriano
Contudo, chuvas fortes voltaram a atingir o município de Marechal Floriano, fazendo com que o nível da barragem subisse novamente. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito Cacau Lorenzoni disse que a região está mais uma vez em alerta e que a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros já foram acionados.
"A represa voltou a subir mais meio metro, se continuar chovendo pode voltar ao risco de sexta-feira, quando tivemos que pedir as pessoas para se retirar da área. Já acionamos a Cesan e a Defesa Civil para voltar com os equipamentos que foram utilizados no fim de semana, quando conseguimos voltar a represa ao nível normal de água. Estamos em alerta"
Procurada pela reportagem, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros informaram que estão no local monitorando o volume de água que está se acumulando com as fortes chuvas que atingem a região. Por isso, o processo de sangria da barragem está sendo realizado, constantemente, para que sejam mantidas condições seguras da estrutura. Qualquer alteração, a população será alertada.