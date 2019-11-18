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Nível de barragem volta a preocupar moradores em Marechal Floriano

O prefeito de Marechel Floriano, Cacau Lorenzoni, disse que o volume de água da represa voltou a subir com as novas chuvas que atingem o município nesta segunda-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 19:17

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 19:17

Nível de água da barragem em Marechal Floriano voltou a subir. Defesa Civil atua mais uma vez no esvaziamento da represa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A situação da barragem Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, voltou a preocupar moradores. As chuvas fortes que atingem a Região Serrana nesta segunda-feira (18) elevaram o nível da represa. O local continua sendo monitorado pela Defesa Civil Estadual. 
A represa atingiu o nível máximo de capacidade na última sexta-feira (15), correndo alto risco de se romper. O Corpo de Bombeiros chegou a determinar que moradores deixassem as casas, mas o alerta foi suspenso após medidas de esvaziamento da barragem serem realizadas. Durante o fim de semana, o local continuou sendo monitorado e o nível da represa voltou ao normal.
Nível de barragem volta a preocupar moradores em Marechal Floriano
Contudo,  chuvas fortes voltaram a atingir o município de Marechal Floriano, fazendo com que o nível da barragem subisse novamente. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito Cacau Lorenzoni disse que a região está mais uma vez em alerta e que a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros já foram acionados. 
"A represa voltou a subir mais meio metro, se continuar chovendo pode voltar ao risco de sexta-feira, quando tivemos que pedir as pessoas para se retirar da área. Já acionamos a Cesan e a Defesa Civil para voltar com os equipamentos que foram utilizados no fim de semana, quando conseguimos voltar a represa ao nível normal de água. Estamos em alerta"
Cacau Lorenzoni - Prefeito de Marechal Floriano
Procurada pela reportagem, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros informaram que estão no local monitorando o volume de água que está se acumulando com as fortes chuvas que atingem a região. Por isso,  o processo de sangria da barragem está sendo realizado, constantemente, para que sejam mantidas condições seguras da estrutura. Qualquer alteração, a população será alertada. 

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