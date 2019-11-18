Nível de barragem volta a preocupar moradores em Marechal Floriano

"A represa voltou a subir mais meio metro, se continuar chovendo pode voltar ao risco de sexta-feira, quando tivemos que pedir as pessoas para se retirar da área. Já acionamos a Cesan e a Defesa Civil para voltar com os equipamentos que foram utilizados no fim de semana, quando conseguimos voltar a represa ao nível normal de água. Estamos em alerta"