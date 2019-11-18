Chuva derruba passarela em Viana e moradores se arriscam na travessia

Ezequiel se arrisca para passar por passarela que foi destruída pela chuva Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

A força da chuva derrubou a passarela sobre o Rio Formate, que liga os bairros Marcílio de Noronha, em Viana , e Flor de Piranema, em Cariacica, no Espírito Santo. Com a estrutura completamente danificada, os moradores que precisam atravessar se arriscam tentando se equilibrar no que sobrou dela. A prefeitura de Viana disse que vai construir uma nova ponte o mais rápido possível.

A cobradora de ônibus Maria de Fátima teve que atravessar a passarela se equilibrando. Isso aqui não pode ser para hoje, tem que ser para ontem. Não tem jeito. Senão, nós estamos ilhados, ou temos que andar meia hora para conseguir resolver nossas coisas, disse.

Ezequiel mora no bairro Marcílio de Noronha e precisava levar algumas coisas para a casa da mãe dele, que fica no bairro Flor de Piranema, do outro lado do rio. Sem ter alternativa, ele se arriscou.

"Eu ainda consigo passar, mas para os idosos, cadeirantes, complicou mais ainda. Minha mãe, por exemplo, que já é de idade, não passa mais por aqui. Quem não consegue, tem que dar a volta lá pelo bairro Industrial", disse.

Passarela caiu com a força da chuva Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Mesmo morador antigo, o comerciante Jocimar José da Silva nunca tinha visto tanta água na região. Ela [passarela] não aguentou o suporte de lixo. Se não fosse tanto lixo, a água ia passar por cima. A pressão foi tão forte, que carregou a ponte, disse.

Uma outra passarela, que fica um pouco mais acima do rio, também foi levada pela enxurrada. A água da chuva também invadiu a casa da dona de casa Marinalva Gonçalves de Assis e estragou tudo.

"Graças a Deus, estamos com vida. Perdemos os bens materiais, mas vamos trabalhar para começar de novo, não tem jeito. A água entrou trazendo lama, bichos e todo o tipo de sujeira, e estragou tudo que tinha na minha casa", disse.

A prefeitura de Cariacica informou que há dois anos tenta uma parceria com Viana para construir uma nova ponte, e que nesta segunda-feira (18) enviou mais um ofício para Viana tentando uma parceria.