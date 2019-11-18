Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Diminui o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no ES
Desalojadas e desabrigadas

Diminui o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no ES

Mas, por conta do risco de novos temporais e chuvas intensas nesta segunda-feira, a Defesa Civil manteve o estado de alerta alto para três cidades: Serra, Cariacica e Santa Leopoldina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:19

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:19

Tempo amanheceu fechado e com chuva fina na capital capixaba nesta segunda-feira (18) Crédito: Caique Verli
Diminui o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no ES
Aos poucos, diminui o número de pessoas desalojadas e desabrigadas no Espírito Santo. Em boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (18) pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o ES contabiliza 290 pessoas desalojadas - grupo que está momentaneamente fora de casa, mas que tem onde ficar - e 205 desabrigados, que dependem de abrigos para se acomodarem. Neste domingo (17), eram 363 desalojados e 310 desabrigados.
O município que mais apresenta pessoas fora de suas respectivas residências é Viana, na Grande Vitória, com 81 desalojados, e 153 desabrigados. Até o momento, o Estado registrou duas mortes por conta das chuvas, uma em Cariacica e outra em Santa Leopoldina.
Confira a lista de desabrigados e desalojados no ES, respectivamente:
  •  Viana: 81/153
  •  Domingos Martins: 54/2
  •  Cariacica: 36/50 
  •  Vila Velha: 33
  •  Vitória: 25
  •  Marechal Floriano: 15
  •  Santa Leopoldina: 12
  •  Alegre: 24
  •  Piúma: 8
  •  Bom Jesus do Norte: 2
Em Cariacica, os desabrigados estão alojados em dois locais: Igreja Batista, em Vila Rica, e na Escola Estadual Teodomiro, em Novo Horizonte. Em Viana, as pessoas foram levadas para o Cemei Biluca. Em Domingos Martins, a Escola Municipal de Santa Isabel é o abrigo provisório das pessoas desabrigadas do município da Região Serrana.

CHUVA

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva diminuiu, ainda assim três municípios registraram quantidade significativa: em Afonso Cláudio choveu 44.93mm. Em Vila Velha, uma das cidades mais castigadas nos últimos dias, o volume foi de 14.21mm. Aracruz, no Norte, 11.05mm.

Veja Também

Chuva volumosa deve atingir Norte do ES nesta segunda-feira

Entenda o que está provocando as fortes chuvas no ES

Por conta do risco de novos temporais e chuvas intensas nesta segunda-feira, a Defesa Civil manteve o estado de alerta alto para três cidades: Serra, Cariacica e Santa Leopoldina.
Já para Presidente Kennedy, Viana, Anchieta, Fundão, Vila Velha, Vitória, Linhares, São Mateus, Domingos Martins, Guarapari, Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu, o alerta é moderado. Nesses municípios o alerta é direcionado para o risco de movimentação de massa (deslizamentos de encostas e barreiras) e também de inundação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados