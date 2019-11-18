Tempo amanheceu fechado e com chuva fina na capital capixaba nesta segunda-feira (18) Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Diminui o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no ES

290 pessoas desalojadas - grupo que está momentaneamente fora de casa, mas que tem onde ficar - e 205 desabrigados, que dependem de abrigos para se acomodarem. Aos poucos, diminui o número de pessoas desalojadas e desabrigadas no Espírito Santo. Em boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (18) pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o ES contabilizapessoas desalojadas - grupo que está momentaneamente fora de casa, mas que tem onde ficar - edesabrigados, que dependem de abrigos para se acomodarem. Neste domingo (17), eram 363 desalojados e 310 desabrigados

O município que mais apresenta pessoas fora de suas respectivas residências é Viana, na Grande Vitória, com 81 desalojados, e 153 desabrigados. Até o momento, o Estado registrou duas mortes por conta das chuvas, uma em Cariacica e outra em Santa Leopoldina.

Confira a lista de desabrigados e desalojados no ES, respectivamente:

Viana: 81/153

Domingos Martins: 54/2

Cariacica: 36/50

Vila Velha: 33

Vitória: 25

Marechal Floriano: 15

Santa Leopoldina: 12

Alegre: 24

Piúma: 8

Bom Jesus do Norte: 2

Em Cariacica, os desabrigados estão alojados em dois locais: Igreja Batista, em Vila Rica, e na Escola Estadual Teodomiro, em Novo Horizonte. Em Viana, as pessoas foram levadas para o Cemei Biluca. Em Domingos Martins, a Escola Municipal de Santa Isabel é o abrigo provisório das pessoas desabrigadas do município da Região Serrana.

CHUVA

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva diminuiu, ainda assim três municípios registraram quantidade significativa: em Afonso Cláudio choveu 44.93mm. Em Vila Velha, uma das cidades mais castigadas nos últimos dias, o volume foi de 14.21mm. Aracruz, no Norte, 11.05mm.

Por conta do risco de novos temporais e chuvas intensas nesta segunda-feira, a Defesa Civil manteve o estado de alerta alto para três cidades: Serra, Cariacica e Santa Leopoldina.