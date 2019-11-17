Devagar, a situação do Espírito Santo começa a melhorar. O boletim da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros divulgado no final da manhã deste domingo (17), tira o Estado da situação de alerta máximo e, agora, classifica como alerta o plano de ação em território capixaba.
O número de municípios com risco alto para deslizamento de terra também caiu. Até esse sábado (16), a lista incluía dez cidades, agora são três: Serra, Cariacica e Santa Leopoldina. O número de capixabas fora de casa, no entanto, segue inalterado: 673, sendo 363 desalojados e 310 desabrigados.
CHUVA JÁ DURA CINCO DIAS
Nas últimas 24 horas, os municípios da Região Serrana registraram o maior acúmulo de chuva. Brejetuba, com 60 milímetros, foi o município onde mais choveu nas últimas horas, seguida por Afonso Cláudio (52 milímetros) e Laranja da Terra (40 milímetros).
Chuva dá trégua e Defesa Civil reduz alerta no Espírito Santo
As chuvas que atingem o Estado desde terça-feira (12) deixaram 12 feridos, seis em Cariacica e outras seis em Santa Leopoldina, além de provocarem a morte de duas pessoas. Os casos foram registrados em Santa Leopoldina e Cariacica. Em Santa Leopoldina, um homem morreu soterrado durante um deslizamento de terra em uma propriedade rural. A mulher e o filho dele sobreviveram. Já em Cariacica, um homem foi encontrado morto após ter a casa invadida por água em Novo Horizonte. Segundo Polícia Civil, a causa da morte foi afogamento.
Fotojornalismo: chuva alaga cidades do ES
DESABRIGADOS (310)
- Viana - 153
- Santa Leopoldina - 105
- Cariacica - 50
- Domingos Martins - 2
DESALOJADOS (363)
- Santa Leopoldina - 90
- Viana - 81
- Domingos Martins - 49
- Cariacica - 36
- Vila Velha - 33
- Vitória - 25
- Alegre - 24
- Marechal Floriano - 15
- Bom Jesus do Norte - 2
- Piúma - 8
BR 262
O trecho da BR 262 em Domingos Martins, que ficou bloqueado entre quinta-feira e sábado após as fortes chuvas que atingiram o Estado, foi liberado no final da tarde de sábado e recebeu lonas para evitar que mais terra desça da encosta, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
No entanto, a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo informou que a BR 262 pode voltar a ser totalmente interditada a qualquer momento se chover. A rodovia segue totalmente liberada nos dois sentidos neste domingo (17).