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Balanço

Chuva dá trégua e Defesa Civil reduz alerta no Espírito Santo

Estado saiu da situação de alerta máximo para alerta, mas três municípios  ainda têm risco alto para deslizamento de terra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 14:26

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 14:26

Circo alagado no bairro Novo Horizonte  Crédito: Vitor Jubini
Devagar, a situação do Espírito Santo começa a melhorar. O boletim da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros divulgado no final da manhã deste domingo (17), tira o Estado da situação de alerta máximo e, agora, classifica como alerta o plano de ação em território capixaba. 

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O número de municípios com risco alto para deslizamento de terra também caiu. Até esse sábado (16), a lista incluía dez cidades, agora são três: Serra, Cariacica e Santa Leopoldina.  O número de capixabas fora de casa, no entanto, segue inalterado: 673, sendo 363 desalojados e 310 desabrigados.

CHUVA JÁ DURA CINCO DIAS

Nas últimas 24 horas, os municípios da Região Serrana registraram o maior acúmulo de chuva. Brejetuba, com 60 milímetros, foi o município onde mais choveu nas últimas horas, seguida por Afonso Cláudio (52 milímetros) e Laranja da Terra (40 milímetros).
Chuva dá trégua e Defesa Civil reduz alerta no Espírito Santo
As chuvas que atingem o Estado desde terça-feira (12) deixaram 12 feridos, seis em Cariacica e outras seis em Santa Leopoldina, além de provocarem a morte de duas pessoas. Os casos foram registrados em Santa Leopoldina e Cariacica. Em Santa Leopoldina, um homem morreu soterrado durante um deslizamento de terra em uma propriedade rural. A mulher e o filho dele sobreviveram. Já em Cariacica, um homem foi encontrado morto após ter a casa invadida por água em Novo Horizonte. Segundo Polícia Civil, a causa da morte foi afogamento.

Fotojornalismo: chuva alaga cidades do ES

DESABRIGADOS (310)

  • Viana - 153
  • Santa Leopoldina - 105
  • Cariacica - 50
  • Domingos Martins - 2

DESALOJADOS (363)

  • Santa Leopoldina -  90
  • Viana - 81
  • Domingos Martins - 49
  • Cariacica - 36
  • Vila Velha - 33
  • Vitória - 25
  • Alegre - 24
  • Marechal Floriano - 15
  • Bom Jesus do Norte - 2
  • Piúma - 8

BR 262

O trecho da BR 262 em Domingos Martins, que ficou bloqueado entre quinta-feira e sábado após as fortes chuvas que atingiram o Estado, foi liberado no final da tarde de sábado e recebeu lonas para evitar que mais terra desça da encosta, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
No entanto, a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo informou que a BR 262 pode voltar a ser totalmente interditada a qualquer momento se chover. A rodovia segue totalmente liberada nos dois sentidos neste domingo (17).

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