Chuva dá trégua e Defesa Civil reduz alerta no Espírito Santo

O número de municípios com risco alto para deslizamento de terra também caiu. Até esse sábado (16), a lista incluía dez cidades, agora são três: Serra, Cariacica e Santa Leopoldina. O número de capixabas fora de casa, no entanto, segue inalterado: 673, sendo 363 desalojados e 310 desabrigados.